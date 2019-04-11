Eco101 suspeita de apresentar relatórios falsos sobre a BR 101 no ES

Polícia Federal na sede da Eco101, na Serra Crédito: Bernardo Coutinho | GZ

O Ministério Público Federal (MPF-ES) foi favorável aos mandados e, por meio de nota, informou que os relatórios seriam usados para fins diversos.

Os relatórios seriam utilizados para fins diversos, como prestação de contas à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e apresentados a outras entidades públicas para a obtenção de empréstimos, por exemplo Nota do MPF-ES

A investigação, ainda de acordo com o MPF, está sob sigilo. A Infinita Highway também apura superfaturamento em cobranças de pedágios em rodovias federais nos três Estados alvo da operação da Polícia Federal.

Acionada pela reportagem, a Eco101 informou que não teve acesso ao processo que motivou a operação de busca e apreensão realizada pela Polícia Federal, por isso não se pronunciará neste momento. "A empresa está colaborando com as autoridades e reafirma o seu compromisso com a ética e transparência em todas as suas relações profissionais", concluiu, por meio de nota.

COMO FUNCIONAVA O ESQUEMA

Segundo a PF, conforme apurado durante as investigações, empresas concessionárias contratavam a emissão de laudos fraudulentos para atestar a qualidade das rodovias, evitando assim a aplicação de multas e outras penalidades pela Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT), responsável pela fiscalização da prestação do serviço.

Com consentimento da ANTT, uma das concessionárias envolvidas chegou a aumentar indevidamente o valor cobrado a título de pedágio, sob a falsa alegação de elevação dos custos de manutenção de rodovias, baseando-se, para isso, em orçamentos fictícios, emitidos por empresas que não existiam.

ESPÍRITO SANTO

A reportagem do Gazeta Online tenta desde o início da manhã desta quinta-feira (11) mais informações com a Polícia Federal sobre os desdobramentos e os envolvidos no esquema no Espírito Santo.

A concessionária Eco101 administra a BR 101, única rodovia federal com pedágio no Espírito Santo. O contrato de concessão foi assinado em 2013. No ano seguinte teve início a cobrança de pedágio.

OPERAÇÃO DA PF EM TRÊS ESTADOS

As ações da Polícia Federal nesta quinta-feira (11) acontecem simultaneamente em três estados e no Distrito Federal. No total, a PF pretende cumprir no total 16 mandados de busca e apreensão em órgãos públicos, empresas e residências dos investigados. Entre os investigados está o diretor geral da Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT), Mario Rodrigues Junior. A sede do órgão em Brasília foi alvo de buscas. O mandato dele à frente da ANTT vai até 2020.

No Espírito Santo, 15 policiais federais cumprem três mandados de busca e apreensão em empresas e residências dos envolvidos no esquema