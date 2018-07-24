Eclipse lunar mais longo do século poderá ser visto em Vitória

Eclipse da Lua Crédito: Pixabay

Nesta sexta-feira (27) acontece o eclipse lunar mais longo do século. O fenômeno terá a duração de 103 minutos e poderá ser visto em 12 cidades brasileiras, entre elas, Vitória. Na Capital capixaba, contudo, o eclipse ficará visível por menos tempo, mas isso não diminui a beleza do fenômeno que vai dar um tom avermelhado à Lua.

"A Lua nascerá em Vitória por volta das 17h20 mas já vai estar eclipsada, isso significa que já vai estar avermelhada. A olho nu, ela poderá ser vista até por volta das 18h10", explica o físico da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Messias Cevolani.

A posição geográfica de Vitória é principal motivo que impede os capixabas de assistirem aos 103 minutos de eclipse a olho nu. Quanto mais ao leste, melhor para assistir ao eclipse.

Ele afirma, também, que a praia é um bom local para ver o eclipse a olho nu. No observatório do Planetário da Ufes, porém, uma programação especial que começa às 17h e deve durar até às 20h pode agradar os mais apaixonados pelo satélite.

Ainda não há programação definida pela Prefeitura de Vitória para o Parque da Fonte Grande, onde muitas pessoas costumam observar a Lua cheia, por exemplo.

Os interessados em ver o eclipse no observatório não precisam fazer inscrição e nem pagar entrada. O observatório fica no Planetário da Ufes, no campus de Goiabeiras, em Vitória.

Noite dos astros

A noite desta sexta-feira, aliás, será uma ótima oportunidade para os amantes da astronomia. Isso porque três fenômenos acontecerão paralelamente.