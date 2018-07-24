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Eclipse lunar mais longo do século poderá ser visto em Vitória

A Lua, a Terra e o Sol estarão alinhados e o satélite natural terá uma cor avermelhada

Publicado em 23 de Julho de 2018 às 22:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2018 às 22:16
Eclipse da Lua Crédito: Pixabay
Nesta sexta-feira (27) acontece o eclipse lunar mais longo do século. O fenômeno terá a duração de 103 minutos e poderá ser visto em 12 cidades brasileiras, entre elas, Vitória. Na Capital capixaba, contudo, o eclipse ficará visível por menos tempo, mas isso não diminui a beleza do fenômeno que vai dar um tom avermelhado à Lua.
"A Lua nascerá em Vitória por volta das 17h20 mas já vai estar eclipsada, isso significa que já vai estar avermelhada. A olho nu, ela poderá ser vista até por volta das 18h10", explica o físico da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Messias Cevolani.
A posição geográfica de Vitória é principal motivo que impede os capixabas de assistirem aos 103 minutos de eclipse a olho nu. Quanto mais ao leste, melhor para assistir ao eclipse.
Ele afirma, também, que a praia é um bom local para ver o eclipse a olho nu. No observatório do Planetário da Ufes, porém, uma programação especial que começa às 17h e deve durar até às 20h pode agradar os mais apaixonados pelo satélite.
Ainda não há programação definida pela Prefeitura de Vitória para o Parque da Fonte Grande, onde muitas pessoas costumam observar a Lua cheia, por exemplo.
Os interessados em ver o eclipse no observatório não precisam fazer inscrição e nem pagar entrada. O observatório fica no Planetário da Ufes, no campus de Goiabeiras, em Vitória.
Noite dos astros
A noite desta sexta-feira, aliás, será uma ótima oportunidade para os amantes da astronomia. Isso porque três fenômenos acontecerão paralelamente.
Enquanto estiver acontecendo o eclipse lunar mais longo do século, Marte esterá mais brilhante, estando mais fácil para ser visto a olho nu. Na mesma noite, os planetas estarão alinhados, assim Vênus, Marte, Júpiter e Saturno poderão ser vistos sem o auxilio de equipamentos.

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