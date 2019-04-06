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Batida frontal

Duas pessoas morrem em acidente com carreta na BR 101 em Sooretama

No momento, equipes da PRF, da ECO-101 e da perícia técnica da Polícia Civil (PCES) trabalham no local. A rodovia está totalmente interditada e o trânsito flui por desvios

Publicado em 06 de Abril de 2019 às 12:21

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

06 abr 2019 às 12:21
Acidente com carreta e um Fiat Strada deixa dois mortos na Br 101 em Sooretama Crédito: Internauta/Gazeta Online
Uma carreta e um automóvel modelo Fiat Strada colidiram frontalmente por volta das 6h19 deste sábado (06) na BR-101, na altura do km 110, em Sooretama, município do Norte do Espírito Santo. Com o acidente, duas mulheres que estavam no carro de passeio morreram no local, conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF)
Equipes da PRF, da Eco101 e da perícia técnica da Polícia Civil (PCES) realizaram trabalhos no local. A rodovia ficou parcialmente interditada entre 7h10 e 10h, com o trânsito fluindo por desvios.
De acordo com a Eco101, duas ambulâncias, sendo uma médica avançada, um guincho leve e um pesado e uma viatura de inspeção foram encaminhados para o local. De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, duas pessoas que estavam no carro de passeio faleceram no local.

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