Duas pessoas morrem em acidente com carreta na BR 101 em Sooretama

Uma carreta e um automóvel modelo Fiat Strada colidiram frontalmente por volta das 6h19 deste sábado (06) na BR-101, na altura do km 110, em Sooretama, município do Norte do Espírito Santo. Com o acidente, duas mulheres que estavam no carro de passeio morreram no local, conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Equipes da PRF, da Eco101 e da perícia técnica da Polícia Civil (PCES) realizaram trabalhos no local. A rodovia ficou parcialmente interditada entre 7h10 e 10h, com o trânsito fluindo por desvios.
De acordo com a Eco101, duas ambulâncias, sendo uma médica avançada, um guincho leve e um pesado e uma viatura de inspeção foram encaminhados para o local. De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, duas pessoas que estavam no carro de passeio faleceram no local.