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Vila Velha

Dono de hamburgueria: "Provavelmente deixaram uma panela no fogo"

Em vídeo, ele fala sobre a suspeita de que o incêndio tenha sido causado por uma panela que ficou no fogo

Publicado em 

16 fev 2019 às 14:09

Publicado em 16 de Fevereiro de 2019 às 14:09

Após incêndio na unidade do Rick's Burger do Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, na manhã deste sábado (16), o proprietário Henrique Cesar Hellmeister se manifestou nas redes sociais. Em vídeo, ele fala sobre a suspeita de que o incêndio tenha sido causado por uma panela que ficou no fogo.
"Nesta madrugada tivemos problemas técnicos, provavelmente deixaram uma panela no fogo e se alastrou para a coifa, fazendo com que a loja pegasse fogo no Shopping Praia da Costa. Ninguém ficou ferido. Vamos ter que fazer tudo de novo, recuperar tudo de novo. Eu conto com o apoio de vocês. As outras lojas estarão funcionando. Estamos aqui tentando solucionar o problema."
INCÊNDIO
A informação do incêndio na lanchonete foi confirmada pela engenheira da Defesa Civil de Vila Velha, Mônica de Sena Simões. Segundo ela, os bombeiros acionaram a defesa civil, já que é o órgão responsável em liberar o funcionamento do local.
Por volta das 14h20, a Defesa Civil informou que avaliou que o incêndio não comprometeu a estrutura do shopping, que foi liberado para ser aberto. O órgão solicitou que os proprietários da loja atingida e os administradores do shopping providenciassem a limpeza do local. 
No início da noite, o shopping enviou uma nota sobre atividades parciais no estabelecimento. Veja na íntegra:
O shopping segue com a limpeza do local atingido. Com o intuito de garantir a finalização dos trabalhos, informa que abrirá, na noite deste sábado (16), somente sua Entrada Gourmet, localizada em uma de suas entradas principais. Neste domingo, 17/02, voltará com suas atividades e serviços normalmente.
Horário funcionamento 17/02: Alimentação a partir das 11h e lojas a partir das 14h.
Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros Militar disse que foi acionado para atender a uma ocorrência de incêndio no Shopping Praia da Costa por volta das 6 horas deste sábado (16).
"As chamas atingiram uma lanchonete e comprometeram parte da estrutura do teto do local. O atendimento ainda está sendo realizado e ainda não há informação sobre a causa do incêndio. Ninguém ficou ferido", informou a nota.
Procurada, a assessoria do Shopping Praia da Costa informou, no início da manhã, que o incêndio foi identificado e de imediato a brigada e os bombeiros foram acionados. A situação foi controlada rapidamente. "Estamos trabalhando na limpeza para a abertura do shopping."
ENTRADA BLOQUEADA
Funcionários do Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, foram surpreendidos na manhã deste sábado (16) quando não puderam entrar no estabelecimento. Seguranças que bloqueavam a passagem não deram informações do que tinha ocorrido.
Funcionários são impedidos de entrar no Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, na manhã deste sábado (16) Crédito: Eduardo Dias
(Com informações de Eduardo Dias, da CBN Vitória)
INCÊNDIO EM SOTECO
Um incêndio destruiu a cozinha do Rick's Burger na unidade do bairro Soteco, em Vila Velha, no dia 14 de novembro do ano passado. Funcionários e vizinhos se reuniram para apagar as chamas, que tomaram conta do estabelecimento.
Na ocasião, o diretor de marketing do Rick's Burguer, Wallace Aranha, informou que um vazamento de gás em um dos equipamentos deu início ao fogo, que se alastrou para a coifa e tubulação. "Chegamos a acionar o Corpo de Bombeiros, mas vizinhos e funcionários conseguiram conter as chamas, antes que tivesse mais danos".
Hamburgueria pegou fogo em Soteco no mês de novembro do ano passado Crédito: Facebook | @RicksBurger
As chamas destruíram o sistema elétrico, o estoque de produtos e até o ar-condicionado ficou derretido. Wallace estima que o prejuízo chegue a R$ 100 mil.

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