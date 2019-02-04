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Família pede ajuda

Dona de casa desaparece após jantar com a mãe em Vila Velha

Elenir Penha de Oliveira, de 43 anos, foi vista pela última vez no Ibes, em Vila Velha, por volta das 19h. Ela estava em um HB 20 de cor branca e placa OYH 0119

Publicado em 

04 fev 2019 às 12:06

Publicado em 04 de Fevereiro de 2019 às 12:06

A dona de casa Elenir Penha de Oliveira, de 43 anos, foi vista pela última vez no Ibes, em Vila Velha Crédito: Reprodução
Uma dona de casa está desaparecida desde o último sábado (2). Elenir Penha de Oliveira, de 43 anos, foi vista pela última vez no Ibes, em Vila Velha. Ela havia ido à casa da mãe para jantar e, por volta das 19h, teria dito que iria para casa e não foi mais vista. Ela saiu do local de carro, um Hyundai HB 20, de cor branca, placas OYH 0119.
A filha de Elenir, Franciele Lippaus, contou que a mãe mora em Residencial Coqueiral, em Vila Velha, com o marido. A dona de casa desaparecida toma medicamento para tratar depressão a mais de um ano e Franciele explicou que, na semana passada, ela teria tido uma discussão com outra filha, o que a teria deixado agitada.
"Na verdade ela teve uma discussão com a minha irmã na semana passada e ela ficou agitada. Então, no sábado (2), ela foi para a casa da minha avó, saiu falando que ia para casa e não foi mais vista", diz a filha.
Dona de casa desaparece após jantar com a mãe em Vila Velha
COMO AJUDAR
Franciele explica que um boletim de ocorrência foi registrado e que investigadores da Polícia Civil trabalham no caso. Além disso, as Guardas Municipais de Vitória e Vila Velha foram acionadas em caso de verem alguma movimentação com o carro de Elenir.
A família pede que, caso alguém tenha visto Elenir ou souber de alguma informação que possa ajudar no caso, entre em contato pelos telefones da filha Franciele, 9 9880 8735, ou pelo número do marido da dona de casa, Atanilto, 9 9849 1843.
 

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