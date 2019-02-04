A dona de casa Elenir Penha de Oliveira, de 43 anos, foi vista pela última vez no Ibes, em Vila Velha Crédito: Reprodução

Vila Velha. Ela havia ido à casa da mãe para jantar e, por volta das 19h, teria dito que iria para casa e não foi mais vista. Ela saiu do local de carro, um Hyundai HB 20, de cor branca, placas OYH 0119. Uma dona de casa está desaparecida desde o último sábado (2). Elenir Penha de Oliveira, de 43 anos, foi vista pela última vez no Ibes, em. Ela havia ido à casa da mãe para jantar e, por volta das 19h, teria dito que iria para casa e não foi mais vista. Ela saiu do local de carro, um Hyundai HB 20, de cor branca, placas OYH 0119.

A filha de Elenir, Franciele Lippaus, contou que a mãe mora em Residencial Coqueiral, em Vila Velha, com o marido. A dona de casa desaparecida toma medicamento para tratar depressão a mais de um ano e Franciele explicou que, na semana passada, ela teria tido uma discussão com outra filha, o que a teria deixado agitada.

"Na verdade ela teve uma discussão com a minha irmã na semana passada e ela ficou agitada. Então, no sábado (2), ela foi para a casa da minha avó, saiu falando que ia para casa e não foi mais vista", diz a filha.

Your browser does not support the audio element. Dona de casa desaparece após jantar com a mãe em Vila Velha

COMO AJUDAR

Guardas Municipais de Vitória e Vila Velha foram acionadas em caso de verem alguma movimentação com o carro de Elenir. Franciele explica que um boletim de ocorrência foi registrado e que investigadores da Polícia Civil trabalham no caso. Além disso, asdee Vila Velha foram acionadas em caso de verem alguma movimentação com o carro de Elenir.

A família pede que, caso alguém tenha visto Elenir ou souber de alguma informação que possa ajudar no caso, entre em contato pelos telefones da filha Franciele, 9 9880 8735, ou pelo número do marido da dona de casa, Atanilto, 9 9849 1843.