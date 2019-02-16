Dom Silvestre: "É o amor que nos transforma e não o discurso"

Reportagem de Maurílio Mendonça originalmente publicada no Gazeta Online no dia 24/12/2011:

Na madrugada deste sábado (16), o arcebispo emérito de Vitória, Dom Silvestre, faleceu após travar uma batalha contra a meningite. Abaixo, você confere uma entrevista exclusiva que ele deu ao Gazeta Online em 2011.

Para Dom Silvestre Scandian, só celebrar missas seria muito pouco. Segundo ele, as pessoas deveriam agir mais e falar menos. "É o amor que nos transforma, e não o discurso. Esse não muda ninguém", diz Scandian.

E apesar de preferir não se posicionar sobre assuntos que envolviam política e ética, ele não perdia a oportunidade de cobrar responsabilidade a quem cabe, principalmente quando assunto envolvia um dos problemas da atualidade: o crack.

"Às vezes a Igreja atua com a missão de mudar a realidade; às vezes por omissão do Estado. No caso do crack, o Estado não vem cumprindo a tarefa", avaliou na época.

As palavras de dom Silvestre sempre foram marcantes, em diferentes momentos de sua atuação à frente da Arquidiocese. Nos últimos anos, seu foco estava direcionado para as atividades sociais.

Scandian nasceu em 31 de dezembro de 1931, na cidade de Iconha, Sul do Espírito Santo. Era devoto de Santa Terezinha, e começou seus estudos para ingressar na carreira religiosa em Santa Isabel, Domingos Martins.

Foi ordenado padre em agosto de 1958, já morando em São Paulo, onde também se tornou bispo, em 1975. Antes, estudou e se formou em Filosofia e Teologia; fez especialização em Licenciatura em Teologia, em Roma, na Itália; e mestrado em Sociologia, em São Paulo.

Voltou para o nosso Estado em 1981, ao ser nomeado bispo coadjutor de Vitória, vindo a substituir dom João Batista, como arcebispo, em 1984. Entre os momentos históricos que viveu como líder da Igreja estão a vinda do papa João Paulo II, em 1991 e suas participações em mobilizações sociais, como nos Grito dos Excluídos, no Fórum Reage Espírito Santo e na Comissão de Justiça e Paz (CJP).

Atualmente, além de trabalhar ajudando a quem precisa, ainda co-celebra as missas do Santuário de Fátima, em Bairro de Fátima, onde será homenageado no próximo dia 30 com uma festa de aniversário.

Em entrevista exclusiva para A GAZETA, dom Silvestre Scandian falou sobre suas expectativas para o ano de 2012. Confira:

"Ele é um exemplo", disse Dom Luiz Mancilha Vilela

Arcebispo da Arquidiocese de Vitória

"Dom Silvestre Scandian tem uma vida inteira de entrega à Igreja. Ele é um ícone. Um exemplo. Estimula a todos nós. Um motivo de orgulho para a Arquidiocese. É uma trajetória bonita, de serviço à Deus. Além de ser uma pessoa de coragem. Um profeta. Que falou tudo que devia ser dito em momentos de necessidade de mudança da sociedade capixaba. Palavras que precisavam ser ditas e ouvidas. Foi líder num momento fundamental de nossa história e teve coragem suficiente para agir dessa forma."

FATOS MARCANTES

Facada

Em 2003, dom Silvestre foi esfaqueado por um fiel mentalmente perturbado, que afirmou ter recebido uma "ordem divina"

Missão

Em 2002, fez parte das articulações que trouxeram a missão especial federal destacada para "limpar" o Estado da corrupção

Gratz

Quando o ex-deputado José Carlos Gratz foi preso, em 2003, dom Silvestre declarou que há tempos a sociedade desejava o fim da corrução

Juiz