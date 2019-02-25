Dois motoristas abordados por minuto em blitze do Carnaval de Vitória

Mais de 700 veículos são abordados durante blitze Operação Lei Seca no Carnaval de Vitória neste domingo Crédito: Zu Coelho/Detran-ES

Carnaval de Vitória, aconteceu de 0h à 6h deste domingo (24). Ao todo, 705 veículos foram abordados na operação, cerca de dois motoristas parados por minuto, nos seis pontos de vistoria espalhados pela Capital, Vila Velha e Cariacica. A ação foi realizada pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), Detran-ES, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal (PRF), além das Guardas Municipais de Vitória, Vila Velha e Cariacica. Uma ação integrada de abordagem, como forma de prevenção e fiscalização do, aconteceu de 0h à 6h deste domingo (24). Ao todo, 705 veículos foram abordados na operação, cerca de dois motoristas parados por minuto, nos seis pontos de vistoria espalhados pela Capital, Vila Velha e Cariacica. A ação foi realizada pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (),-ES, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal (), além das Guardas Municipais de Vitória, Vila Velha e Cariacica.

Dos 705 veículos, o teste do bafômetro foi realizado em 521 motoristas pelos seis pontos de policiamento, entre 0h e 6h. Os locais onde as blitze aconteceram foram em Vila Velha, na Avenida Carlos Lindemberg, em Cobilândia, e na Avenida Robert Kennedy, em São Torquato Já em Cariacica, as fiscalizações aconteceram na alça da Segunda Ponte e no acesso à BR-262, em Jardim América. Em Vitória, as abordagens foram na Avenida Elias Miguel, na Vila Rubim, e na Rodovia Serafim Derenzi, em Santo Antônio.

De acordo com a diretora técnica do Detran-ES, Édina de Almeida Poleto, ações como essa ajudam a salvar vidas e evitar crimes. “Em operações como essa, não sabemos se o veículo acabou de ser roubado, se está transportando drogas ou armas, se o condutor está embriagado, e quais riscos podem trazer aos usuários da via. Graças à atuação das equipes, que se empenharam muito durante a madrugada, crimes puderam ser evitados e, com certeza, vidas foram salvas. Por isso a necessidade de somarmos esforços cada vez mais nessas ações, para a proteção da sociedade”, afirmou.

MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO

Um homem que estava com mandado de prisão em aberto por homicídio foi preso durante as abordagens da Operação Lei Seca, no ponto da Rodovia Serafim Derenzi, no bairro Santo Antônio, em Vitória. Ele foi flagrado pelos policiais militares e encaminhado à Delegacia Móvel da Polícia Civil.

Depois, o suspeito foi levado direto ao Centro de Triagem de Viana. O delegado Maurício Gonçalves da Rocha, titular da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito falou sobre a importância da operação em conjunto.

“Operações nesse formato reforçam a segurança nas vias do Estado do Espírito Santo e proporcionam mais tranquilidade à população”, finalizou.

NÚMEROS DA OPERAÇÃO

Veículos abordados - 705

Abordagens educativas - 1343

Testes Alcoolemia - 521

Recusa ao teste - 48

Embriaguez (administrativo) - 5

Embriaguez (crime) - 3

Autos lavrados - 161

CNH recolhidas - 14

Veículos removidos - 32

Condutor Inabilitado - 9

Condutor com CNH Suspensa/Cassada - 3

Outros crimes de Trânsito - 4

Outros crimes - 2

Contravenções Penais - 0

Pessoas autuadas - 5

Pessoas Presas - 6

Captura de criminoso com mandado de prisão - 1

Veículo roubado recuperado - 1

Número de Viaturas empregadas - 28

Efetivo empregado – 86