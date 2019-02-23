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Carnaval de Vitória 2019

Desfiles de sexta brindam turismo e riquezas do Espírito Santo

Agremiações apresentaram da Pedra Menina, no Caparaó, às belezas de Conceição da Barra, passando pelas riquezas naturais do Espírito Santo e colonização do Brasil; grande promessa da noite fica com com Chegou o Que Faltava, penúltima a entrar na passarela do samba nos desfiles desta sexta (22)
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

23 fev 2019 às 11:56

Publicado em 23 de Fevereiro de 2019 às 11:56

Carnaval de Vitória 2019: Chegou o Que Faltava foi penúltima escola a desfilar na sexta (22) Crédito: Fernando Madeira
Oito escolas do Grupo de Acesso A brilharam na segunda noite de desfiles do Carnaval de Vitória no Sambão do Povo. Um dos maiores destaques da sexta-feira (22) foi a Chegou o que Faltava. A escola de samba falou sobre as lendas que envolvem a formação rochosa no Caparaó com o samba-enredo "A lenda da Pedra Menina".
De modo organizado, com fantasias luxuosas e belos carros alegóricos ela conseguiu prender a atenção do público e interagir com ele. A escola tornou-se uma rival de peso na briga pela vaga de acesso ao Grupo Especial. Mas a Andaraí, Independentes de São Torquato e Chega Mais também se destacaram.
A Andaraí foi a primeira escola de samba do grupo de acesso a desfilar. Neste ano, a escola trouxe o enredo "Heróis: a esperança de um povo" e exaltou os mais diversos tipos de heróis, os reais e os das fantasias. A bateria deu um show à parte. No entanto, a escola ultrapassou seis minutos para concluir o desfile.
Carnaval de Vitória 2019: Andaraí desfilou no Sambão do Povo nesta sexta-feira (22) Crédito: Marcelo Prest
A Unidos de Barreiros foi a segunda a dar sinal verde na avenida com o samba-enredo "É tempo de amar". Algumas alas apresentaram coreografias, dando mais movimento ao desfile.
Carnaval de Vitória 2019: Barreiros foi a segunda escola a desfilar na sexta (22) Crédito: Marcelo Prest
Já a Rosas de Ouro tentou mostrar como seria o Brasil caso fosse colonizado pela China com o samba-enredo "A busca pela relíquia chinesa e os herdeiros do 22 de abril". A marcação dos ritmistas, com direito a paradinha foi um dos destaques da escola.
Carnaval de Vitória 2019: Rosas de Ouro foi a 3ª agremiação a desfilar no Sambão do Povo na sexta (22) Crédito: Marcelo Prest
Foi a Independentes de São Torquato que conseguiu interagir com o público, sendo recebida na dispersão com aplausos e gritos de “é campeão”. Ela homenageou os bares da vida com o samba-enredo "O bar e o sonho: deixa quem quiser falar, a Independentes vem cantar" e fez bonito na avenida.
Com carros alegóricos imponentes e com muitos detalhes, a Chega Mais encantou quem estava presente. A escola falou sobre as belezas do Rio Amazonas com o samba-enredo "Contos e encantos do Amazonas: o Rio da Vida que banha o futuro do Brasil".
A Tradição Serrana foi a sexta escola a pisar no Sambão, já nas primeiras horas de ontem. Na escola, que teve como samba-enredo "No grito ecoou...no sorriso, no abraço, no negro: a esperança brotou”, quem roubou a cena foi o rei da bateria, cargo ocupado por Yohji Leão, que desfilou ao lado da rainha Leidi Oliveira e da madrinha japonesa Kouko.
Em seguida, foi a vez da Chegou o que Faltava. Para encerrar o dia, a Império de Fátima falou sobre os carnavais de Conceição da Barra, cidade do Norte do Estado, com o samba-enredo "Conceição da Barra: amor de verão, o carnaval do meu coração. A escola ainda faz um convite para que todos conheçam o local.

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