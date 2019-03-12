Descartada em 2018, ciclovia na Terceira Ponte passa por análise

Descartada em outubro do ano passado devido a uma série de impedimentos técnicos, a construção de uma ciclovia na— que liga os municípios de— passa por estudos. A afirmação é do governador(PSB), que esteve na tarde desta segunda-feira (11), na, para apresentar aos deputados o planejamento estratégico do governo.

Em uma das falas, Casagrande abordou a Terceira Ponte, citou a barreira de proteção que deve ser instalada no local para evitar casos de suicídio e mencionou a ciclovia, ressaltando que a construção passa por análise técnica. "Estamos estudando uma proteção antissuicídio que possa atender também uma ciclovia, se for tecnicamente possível. Se pudermos incorporar a ciclovia, ótimo", disse.

A última vez em que a proposta de uma ciclovia na Terceira Ponte foi analisada pela Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (Arsp) foi no ano passado, durante a consulta pública sobre a barreira de proteção na via. Entre as 39 contribuições enviadas para agência, uma sugeria a instalação do espaço para ciclistas. No entanto, à época, a Arsp citou impedimentos técnicos, tais quais a forte influência de ventos laterais, além de uma inclinação de 5,5% com extensão de mais de um quilômetro no sentido Vitória x Vila Velha. Identificou-se, desta forma, que o ciclista comum não conseguiria vencer tal rampa por muito tempo, somente um atleta teria condições. "Além do alto investimento necessário, a ciclovia ficaria subutilizada", afirmou a Arsp naquela ocasião.