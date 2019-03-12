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Mobilidade

Descartada em 2018, ciclovia na Terceira Ponte passa por análise

Afirmação é do governador Renato Casagrande; Secretaria dos Transportes e Obras Públicas diz que são analisadas viabilidades técnica e financeira

Publicado em 11 de Março de 2019 às 21:28

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

11 mar 2019 às 21:28
Terceira Ponte Crédito: Letícia Gonçalves
Descartada em outubro do ano passado devido a uma série de impedimentos técnicos, a construção de uma ciclovia na Terceira Ponte — que liga os municípios de Vitória e Vila Velha — passa por estudos. A afirmação é do governador Renato Casagrande (PSB), que esteve na tarde desta segunda-feira (11), na Assembleia Legislativa, para apresentar aos deputados o planejamento estratégico do governo.
Descartada em 2018, ciclovia na Terceira Ponte passa por análise
> Renato Casagrande: "Assumimos o Estado em condições de precariedade"
Em uma das falas, Casagrande abordou a Terceira Ponte, citou a barreira de proteção que deve ser instalada no local para evitar casos de suicídio e mencionou a ciclovia, ressaltando que a construção passa por análise técnica. "Estamos estudando uma proteção antissuicídio que possa atender também uma ciclovia, se for tecnicamente possível. Se pudermos incorporar a ciclovia, ótimo", disse.
SÉRIE DE IMPEDIMENTOS
A última vez em que a proposta de uma ciclovia na Terceira Ponte foi analisada pela Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (Arsp) foi no ano passado, durante a consulta pública sobre a barreira de proteção na via. Entre as 39 contribuições enviadas para agência, uma sugeria a instalação do espaço para ciclistas. No entanto, à época, a Arsp citou impedimentos técnicos, tais quais a forte influência de ventos laterais, além de uma inclinação de 5,5% com extensão de mais de um quilômetro no sentido Vitória x Vila Velha. Identificou-se, desta forma, que o ciclista comum não conseguiria vencer tal rampa por muito tempo, somente um atleta teria condições. "Além do alto investimento necessário, a ciclovia ficaria subutilizada", afirmou a Arsp naquela ocasião.
E AGORA?
Com a afirmação de Renato Casagrande nesta segunda-feira (11), o Gazeta Online questionou à Arsp se o tema (ciclovia) voltou a ser discutido. A agência, no entanto, informou que o posicionamento seria dado pela Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas (Setop). Por sua vez, a secretaria confirmou que, em conjunto com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), está sim avaliando a viabilidade técnica e financeira da inclusão de uma ciclovia na estrutura da Terceira Ponte. Questionada sobre prazo para o fim da análise, a secretaria informou que ainda não é possível definir. 
> Prefeitura quer retomar projeto de abertura da Praça do Cauê
A Rodosol, que administra a Terceira Ponte, diz que aguarda definição da Arsp e reforça que apoia todo tipo de iniciativa voltada para melhoria da mobilidade urbana com segurança.

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