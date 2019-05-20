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Solos encharcados

Defesa Civil emite alerta de deslizamento para 51 bairros de Vitória

No sábado (18), choveu cinco vezes mais do que o esperado em Vitória; encostas e solo ainda estão encharcados e sem firmeza
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

20 mai 2019 às 19:49

Publicado em 20 de Maio de 2019 às 19:49

Defesa Civil acompanha situação dos bairros da Capital Crédito: Sebastião Luiz do Carmo
A Prefeitura Municipal de Vitória (PMV), por meio da Defesa Civil, emitiu na tarde desta segunda-feira (20) um alerta de possibilidade de deslizamento de terra com possibilidade de rolamento de rochas em 51 bairros com áreas de risco na Capital do Espírito Santo.
O órgão relatou que em 24 horas, no sábado (18), choveu cinco vezes mais do que o esperado em Vitória — o que significa 249 milímetros, quando o previsto para o dia era 50 milímetros. Para todo o mês de maio, o volume de chuva esperado era de 78 milímetros.
> Infectologista diz o que fazer após ter contato com água de alagamento
Por conta dos alagamentos que afetaram a Grande Vitória  no sábado (18), muitos bairros da capital estão com as encostas "encharcadas" e com o solo molhado e sem firmeza. A Defesa Civil orienta que os moradores das áreas de risco se abriguem em local seguro até que cesse o período de chuva.
Em nota, a Defesa Civil frisou que o alerta de risco é georreferenciado e somente áreas afetadas recebem.
"Esse alerta vermelho exibido atualmente no aplicativo Vitória Online significa que as pessoas precisam ficar em atenção para risco de ocorrências como deslizamento de terra e rolamento de blocos. Em Vitória, esse alerta ainda está no nível vermelho devido ao encharcamento do solo e somente após quatro dias inteiros sem chuva que ele será retirado. Em caso de ocorrências a orientação é ligar para o plantão 24 horas da Defesa Civil: 98818-4432. Os chamados também podem ser feitos pelo Fala Vitória 156".
 
 

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