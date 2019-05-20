Defesa Civil emite alerta de deslizamento para 51 bairros de Vitória

, por meio da, emitiu na tarde desta segunda-feira (20) um alerta de possibilidade de deslizamento de terra com possibilidade de rolamento de rochas em 51 bairros com áreas de risco nado

O órgão relatou que em 24 horas, no sábado (18), choveu cinco vezes mais do que o esperado em— o que significa 249 milímetros, quando o previsto para o dia era 50 milímetros. Para todo o mês de maio, o volume de chuva esperado era de 78 milímetros.

Por conta dos alagamentos que afetaram ano sábado (18), muitos bairros da capital estão com as encostas "encharcadas" e com o solo molhado e sem firmeza. A Defesa Civil orienta que os moradores das áreas de risco se abriguem em local seguro até que cesse o período de

"Esse alerta vermelho exibido atualmente no aplicativo Vitória Online significa que as pessoas precisam ficar em atenção para risco de ocorrências como deslizamento de terra e rolamento de blocos. Em Vitória, esse alerta ainda está no nível vermelho devido ao encharcamento do solo e somente após quatro dias inteiros sem chuva que ele será retirado. Em caso de ocorrências a orientação é ligar para o plantão 24 horas da Defesa Civil: 98818-4432. Os chamados também podem ser feitos pelo Fala Vitória 156".