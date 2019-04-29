Imposto de renda 2019 Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

Faltando menos de 48 horas para o fim do prazo de envio da declaração do Imposto de Renda, quase 170 mil capixabas ainda não prestaram contas com o leão, de acordo com dados da Receita Federal. A expectativa é para que o estado tenha um total de 565 mil declarações realizadas. Quem não obedecer o prazo e enviar a declaração após o dia 30 de abril terá que pagar uma multa de, pelo menos, R$ 165,74.

Para quem deixou a declaração para a última hora ou está sem acesso a um computador para enviar a declaração até o fim da noite desta terça-feira (30), o contador Flávio Figueiredo destaca que um aplicativo da Receita Federal pode ser usado para o envio de declaração pelo celular. O nome do aplicativo é “Meu Imposto de Renda”.

"Está muito fácil, até para quem está viajando tem a facilidade do aplicativo da Receita Federal. Você baixa no celular, informa os dados e envia. Tem essa comodidade também", explicou o contador.

Your browser does not support the audio element. Declaração do Imposto de Renda via celular é uma opção no feriadão

SEM FOLGA NO FERIADÃO

O contador destaca que muitos dos seus clientes já enviaram todos os documentos necessários para as declarações. Para dar conta de todas as declarações que ficaram para a última hora, os 15 funcionários da empresa de contabilidade terão expediente normal nesta terça-feira, em meio ao feriadão do Dia do Trabalhador.

"Muita gente aproveitou o feriadão para viajar. A maioria viajou tranquilo, já se organizaram e deixaram a documentação para mim. Infelizmente, só eu que não aproveito o feriadão nesse ano", disse o contador.