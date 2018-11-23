Cursos de Medicina antecipam formatura no ES

Estudantes da Emescam colaram grau na tarde de quinta-feira (22). Inicialmente, cerimônia seria no mês que vem Crédito: Carlos Alberto Silva

As faculdades de Medicina têm adiantado a formatura dos estudantes que terminam o curso neste semestre para que possam participar do programa Mais Médicos. No entanto, muitos recém-formados no Estado enxergam a participação no programa federal como um plano B na carreira. Alguns, inclusive, pretendem entrar no Mais Médicos e deixá-lo em março de 2019 caso sejam aprovados em cursos de residência médica.

A médica recém-formada Carolina Faria Migliorin Ribeiro, de 25 anos, colou grau na tarde desta quinta-feira (22) pela Emescam. Ela pretende fazer a residência em março, mas enquanto espera o resultado quer trabalhar no programa Mais Médicos.

A opção dela é atuar próximo ao município de Resplendor, em Minas Gerais, para ficar mais perto da família. O programa é uma ótima oportunidade para quem está saindo da universidade. Meu objetivo é aderir ao programa e ficar nele até entrar na residência, disse.

A jovem é uma das 36 pessoas que colaram grau pela instituição de ensino. A formatura prevista para o dia 14 de dezembro foi antecipada em 22 dias e ocorreu nesta quinta-feira (22).

Segundo o coordenador do curso de Medicina da Emescam, Luis Renato Costa, o pedido partiu dos próprios alunos. Os alunos que colaram grau já cumpriram todos os créditos do curso, por isso puderam adiantar a formatura. Eles são médicos aptos para atender a população na atenção básica à saúde, afirmou.

TEMPORÁRIO

O médico recém-formado Marcos Barbosa, de 26 anos, colou grau pela Ufes nesta segunda-feira (19). Ele também pretende entrar no programa até conquistar uma vaga na residência médica.

Se eu passar na residência para cirurgia geral, pretendo abandonar o programa. É impossível conciliar as duas coisas. Mas, neste momento, como estou formado e preciso de emprego, é uma boa oportunidade, relatou.

O médico recém-formado Breno Milbratz de Castro, de 24 anos, não enxerga problema em ir para o interior do Estado. No entanto, ele também pensa em abandonar o programa se for aprovado na residência. Eu dependo do resultado da prova de residência em acupuntura. Se não for aprovado, continuo no programa, diz.

O Ministério da Saúde esclareceu que os profissionais que entrarem no programa Mais Médicos assinam contrato de três anos, podendo ser prorrogado para mais três. Eles não sofrerão nenhuma penalidade caso desistam do programa antes de seu término.

Médicas cubanas no Aeroporto de Brasília esperando voo de volta para Havana Crédito: valter campanato/agência brasil

INSCRITOS JÁ PODEM COMEÇAR A TRABALHAR

A partir de hoje os médicos já inscritos e alocados no programa Mais Médicos poderão começar a trabalhar. O Ministério da Saúde informou que eles devem entregar a documentação no município escolhido até o dia 14 de dezembro para iniciar as atividades.

O órgão também prorrogou até o dia 7 de dezembro o prazo para os médicos com registro no Brasil se inscreverem no Mais Médicos. A medida foi tomada devido à instabilidade do site do programa causada por ataques cibernéticos, que foram identificadas desde o primeiro dia de inscrição.

O ministro da Saúde, Gilberto Occhi, disse durante cerimônia de anúncio de recursos em Petrolina (PE) que prorrogaria as inscrições para o Mais Médicos. Com esta medida, vamos suprir a ausência do médico cubano com o médico com CRM o mais rápido possível. Por isso, vamos possibilitar que o médico que quiser, se apresente ao posto de trabalho imediatamente e já atender esta parcela da população, afirmou o ministro.

INSCRITOS

No segundo dia de inscrições o número já chegou a 11.429 inscritos com CRM Brasil. Desse total, 5.212 foram efetivadas e 3.648 profissionais selecionaram o município de atuação. São ofertadas 8.517 vagas para atuação. Somente no Espírito Santo estão sendo ofertadas 219 vagas, a maioria para o interior do Estado.

Enquanto os médicos brasileiros tentam uma vaga no programa, os médicos cubanos começaram a deixar o Brasil e seguem para Havana, capital de Cuba.

DIFICULDADE

Apesar do número de inscritos, muitos profissionais relataram que estão com dificuldade de fazer a inscrição. Sobre a instabilidade do site, o órgãos relatou que o Departamento de Informática do SUS está trabalhando para aprimorar o sistema de inscrições.

O setor já identificou a maior parcela dos robôs e máquinas programadas que estão promovendo os ataques à página do Mais Médicos. Ainda ontem, a equipe de segurança do sistema atuou isolando e protegendo a rede desses ataques, disse. (Com informações do G1)

CUBANOS LEVAM ELETRÔNICOS , TVS E ATÉ ANIMAIS NA BAGAGEM

Centenas de médicos cubanos que estavam no Brasil pelo programa Mais Médicos iniciaram, ontem, o retorno para o país caribenho. Na bagagem, os cubanos levavam muitos aparelhos eletrônicos, televisores, roupas e até animais de estimação.

Em muitos casos, os cubanos chegavam ao Aeroporto JK em caminhões-baú, usados tradicionalmente para mudança. Em um dos veículos, havia mais de 100 aparelhos de televisão.

Segundo funcionários do terminal informaram ao G1, a imagem é comum nos voos entre Brasil e Cuba  mesmo quando há uma expectativa de retorno dos passageiros. O frete das bagagens foi feito por uma empresa privada.

O grupo que chegou ao aeroporto de Brasília estava hospedado em hotéis da cidade desde quarta (21). Até o próximo dia 30, há previsão de pelo menos cinco embarques do tipo na capital federal.

O trajeto de 5,2 mil km entre o Aeroporto Internacional de Brasília (BSB) e o Aeroporto Internacional José Martí, em Havana, dura cerca de 7 horas.

Os voos previstos para os médicos cubanos, no entanto, são charters  ou seja, fretados especificamente para estas viagens. Os profissionais voltam para Cuba em aeronaves da estatal Cubana de Aviación, que não tem voo comercial permanente para Brasília. (Com informações do G1)

CONSELHO FAZ MULTIRÃO PARA DAR REGISTRO A RECÉM-FORMADOS

O Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES) está fazendo um mutirão para conseguir realizar a inscrição de todos os recém-formados. Somente do dia 19 até ontem foram feitos 244 registros. A vice-presidente do CRM-ES, Telma Freitas Pimenta, associa a procura ao grande número de recém-formados que querem participar do programa Mais Médicos.

Ela disse que para conseguir fazer tantos registros em pouco tempo foi preciso reforçar a equipe e aumentar o horário de atendimento. Atualmente são sete profissionais, mas normalmente são 3. Eles trabalham de 8h às 19 h. O conselho estuda se vai permanecer com o horário estendido na próxima semana.





A vice-presidente não vê nenhum problema em relação aos médicos abandonarem o programa em pouco tempo, desde que sejam substituídos.