Crime com vergalhão: assassino de empresária começa a ser julgado

Começou na manhã desta quarta-feira (15) o julgamento de Felipe Rodrigues Gonçalves, acusado de matar a empresária Simone Venturini Tonani, de 42 anos. Emo acusado, que era morador de rua, arremessou um vergalhão que atingiu a cabeça da empresária, que estava dentro do carro dela. O caso aconteceu na, em. O juri popular de Felipe teve início às 9 horas no Fórum do município, em, mais de um ano após o ocorrido.

Simone conduzia um veículo na Avenida Champagnat quando foi surpreendida pelo morador de rua. No momento do crime, ela estava com o filho pequeno dentro do carro. A empresária chegou a ser socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros, que cortaram parte da barra, e foi encaminhada em estado grave para o Hospital São Lucas, em, mas não resistiu.

Simone Venturini Tonani era proprietária de uma loja de materiais de construção e ferramentas em. Ela morava na Praia da Costa e, na hora do crime, havia acabado de pegar o filho em um colégio particular da região. Marcos Venturini, primo de Simone que concedeu entrevista aona época, declarou que foi o menino que desbloqueou o celular para que a família da mulher fosse informada do acidente.

Durante o juri popular desta quarta-feira (15), a defesa vai tentar provar que Felipe não teve a intenção de matar a empresária. A expectativa da advogada Mariana Amaral é de que o acusado seja condenado por crime culposo, cuja pena é de no máximo três anos de prisão.

"Nosso código penal estipula que existe crime doloso e crime culposo. O crime doloso a pena vai até 30 anos, o crime culposo a pena vai até três anos. Espero que o Felipe saia daqui com a pena de até três anos, que ele responda pelo crime culposo. Ele não teve a intenção de matar. Ele errou, não devia ter lançado o vergalhão. Porém, ele deve ser julgado de acordo com o nosso código Penal", afirmou a defensora pública.