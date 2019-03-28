Criança internada em UTI após surto em creche apresenta melhora

Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha, que investiga o caso Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vila Velha

Um menino de 2 anos, que está internado na UTI de um hospital particular em Vitória, apresentou melhora no quadro de saúde: não está mais entubado, respira sem auxílio de aparelhos e já se alimenta.

A Prefeitura de Vila Velha descarta possibilidade de surto na cidade, sendo um caso específico registrado na creche. A situação continua sendo investigada pela Vigilância Sanitária e Vigilância Epidemiológica do município.

Em entrevista à Rádio CBN Vitória, a coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Vila Velha, Giovana Ramalho, e a gerente da vigilância sanitária do município, Flávia Costa, explicaram que os sintomas nas crianças iniciaram no dia 15 deste mês, mas que a prefeitura foi avisada no dia 22, às 19h30.