Criança internada em UTI após surto em creche apresenta melhora

Um menino de 2 anos, que está internado na UTI de um hospital particular em Vitória, apresentou melhora no quadro de saúde: não está mais entubado, respira sem auxílio de aparelhos e já se alimenta.
A criança é uma das seis vítimas de um surto de infecção que acometeu uma creche particular na Praia da Costa, em Vila Velha. Uma criança de 2 anos morreu nesta quarta-feira (27). Uma menina tem quadro grave de saúde na UTI de um hospital particular na Serra. Outras três crianças não precisaram ficar internadas e se recuperam em casa.
A Prefeitura de Vila Velha descarta possibilidade de surto na cidade, sendo um caso específico registrado na creche. A situação continua sendo investigada pela Vigilância Sanitária e Vigilância Epidemiológica do município.
Em entrevista à Rádio CBN Vitória, a coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Vila Velha, Giovana Ramalho, e a gerente da vigilância sanitária do município, Flávia Costa, explicaram que os sintomas nas crianças iniciaram no dia 15 deste mês, mas que a prefeitura foi avisada no dia 22, às 19h30.
A creche está fechada nesta quarta-feira (27) para que haja monitoramento e investigação no local e foi realizado exame de cultura para saber se a bactéria é resistente ou não e de que tipo ela é.