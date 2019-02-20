Corrida contra o tempo no barracão da MUG

Últimos retoques da escola de Samba MUG Crédito: Vitor Jubini

Se o carnaval é festa de dança e batucada, a Mocidade Unida da Glória (MUG) quer distribuir sorrisos pelo Sambão do Povo, no próximo sábado. Com o enredo “Sorrir e Sambar é só começar” a única representante de Vila Velha no Grupo Especial é a terceira escola a desfilar e promete fazer o público de divertir.

O Leão – mascote e símbolo da atual campeã do Carnaval de Vitória - vem com unhas e dentes para se manter com o título.

Para isso, a três dias do grande dia os trabalhos no barracão, na Glória, não param. Entre paetês e lantejoulas, as pessoas correm contra o tempo para que tudo fique pronto no prazo, a tempo do desfile do Grupo Especial.

E, mesmo com mão de obra especializada, a comunidade sempre dá aquela forcinha para que fantasias e carros saiam da forma planejada e com a cara da MUG. O Centro Comunitário do bairro, por exemplo, virou um ateliê de costura, onde voluntários trabalham duro.

“Temos mão de obra especializada e, mesmo assim, sempre tem alguém da comunidade no barracão querendo ajudar, oferecendo um reforço. E a gente, claro, não recusa”, afirma Patrick Rocha, diretor administrativo da escola.

De uns anos pra cá, a palavra de ordem no barracão canela-verde é “reaproveitar”. Para este carnaval, cerca de 80% da ferragem usada no desfile do ano passado foi reaproveitado. O que também ganhou vida nova são os aviamentos, usados para fazer acabamento em carros e fantasias.

“Essa prática é ecologicamente correta e financeiramente é uma solução”, observa Patrick.

Se depois de saber um pouquinho do que a MUG vai apresentar no Sambão do Povo no próximo sábado você ficou com vontade de desfilar com a escola, saiba que não será possível receber mais foliões: as fantasias se esgotaram. Para quem não garantiu a vestimenta, desfilar pela vermelho e branco da Glória só no ano que vem.

MUG

Cores: vermelho e branco

Comunidade: Glória, Vila Velha

Fundação: 1980

Presidente: Carlos Roberto dos Santos Ribeiro (Robertinho)

Carnavalesco: Osvaldo Garcia

Componentes: 1.600

Alas: 19

Tripé: 2

Carros alegóricos: 4

Rainha de Bateria: Fernanda Figueredo

Enredo: Sorrir e sambar é só começar!

Carro alegórico da MUG, cujo enredo é sobre sorriso Crédito: Vitor Jubini