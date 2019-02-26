Desde o início da noite desta segunda-feira (25), centenas de internautas do Gazeta Online começaram a reclamar do forte cheiro de queimado que atinge a Grande Vitória. Muitos chegaram a questionar se algum incêndio atingia novamente a região de turfa, próximo ao Mestre Álvaro, na Serra.

De acordo com o tenente-coronel Carlos Wagner, do Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada na manhã desta terça-feira (26). Por volta das 7h, os bombeiros foram ao local da turfa, que é um material de ordem vegetal que fica abaixo da terra, em região de brejo.

Your browser does not support the audio element. Corpo de Bombeiros confirma área de turfa queimando na Serra

A área de queima, segundo o tenente-coronel, é pequena e, por isso, o fogo foi controlado duas horas depois.Em outras situações, os bombeiros chegaram a demorar semanas para controlar a situação.

Ainda segundo o tenente-coronel, moradores afirmam terem visto uma senhora ateando fogo no local, o que fez com que a turfa voltasse a queimar. A ação, como explica, é crime, mas a suspeita ainda não foi identificada. "Isso com certeza é crime. É o que a gente sempre diz: o homem prejudicando o próprio homem, infelizmente", destacou o tenente-coronel, que destacou que o mau cheiro em regiões, como de Jardim da Penha e Jardim Camburi, pode ter ligação com o fogo na área de turfa.

No final da tarde desta terça-feira (26), os bombeiros devem retornar ao local para monitorar possíveis focos de incêndio no ponto que pegou fogo e nos outros locais com turfa.

Com informações de Caíque Verli

CHEIRO DE FUMAÇA

Grande Vitória. Muitos chegaram a questionar se algum incêndio atingia novamente a região de turfa, próximo ao Mestre Álvaro, na Serra. Desde o início da noite desta segunda-feira (25), centenas de internautas começaram a reclamar do forte cheiro de queimado que atinge a. Muitos chegaram a questionar se algum incêndio atingia novamente a região de, próximo ao, na

Em anos anteriores, houve ocorrências de chamas na chamada "área de turfa" (que é um material de ordem vegetal que fica abaixo da terra, em região de brejo) e a fumaça se espalhou por toda a Grande Vitória. Houve relatos, à época, de que o mau cheiro havia chegado a Guarapari . O trabalho dos bombeiros, nas ocasiões, demoraram semanas.

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