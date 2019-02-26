Após reclamações de fumaça com cheiro forte em vários bairros da Grande Vitória desde a noite desta segunda-feira (25), o Corpo de Bombeiros confirmou, na manhã desta terça-feira (26), que uma área de turfa estava queimando na região do bairro Cantinho do Céu, na Serra.
Desde o início da noite desta segunda-feira (25), centenas de internautas do Gazeta Online começaram a reclamar do forte cheiro de queimado que atinge a Grande Vitória. Muitos chegaram a questionar se algum incêndio atingia novamente a região de turfa, próximo ao Mestre Álvaro, na Serra.
De acordo com o tenente-coronel Carlos Wagner, do Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada na manhã desta terça-feira (26). Por volta das 7h, os bombeiros foram ao local da turfa, que é um material de ordem vegetal que fica abaixo da terra, em região de brejo.
Corpo de Bombeiros confirma área de turfa queimando na Serra
A área de queima, segundo o tenente-coronel, é pequena e, por isso, o fogo foi controlado duas horas depois.Em outras situações, os bombeiros chegaram a demorar semanas para controlar a situação.
Ainda segundo o tenente-coronel, moradores afirmam terem visto uma senhora ateando fogo no local, o que fez com que a turfa voltasse a queimar. A ação, como explica, é crime, mas a suspeita ainda não foi identificada. "Isso com certeza é crime. É o que a gente sempre diz: o homem prejudicando o próprio homem, infelizmente", destacou o tenente-coronel, que destacou que o mau cheiro em regiões, como de Jardim da Penha e Jardim Camburi, pode ter ligação com o fogo na área de turfa.
No final da tarde desta terça-feira (26), os bombeiros devem retornar ao local para monitorar possíveis focos de incêndio no ponto que pegou fogo e nos outros locais com turfa.
Com informações de Caíque Verli
CHEIRO DE FUMAÇA
Desde o início da noite desta segunda-feira (25), centenas de internautas começaram a reclamar do forte cheiro de queimado que atinge a Grande Vitória. Muitos chegaram a questionar se algum incêndio atingia novamente a região de turfa, próximo ao Mestre Álvaro, na Serra.
Em anos anteriores, houve ocorrências de chamas na chamada "área de turfa" (que é um material de ordem vegetal que fica abaixo da terra, em região de brejo) e a fumaça se espalhou por toda a Grande Vitória. Houve relatos, à época, de que o mau cheiro havia chegado a Guarapari. O trabalho dos bombeiros, nas ocasiões, demoraram semanas.
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