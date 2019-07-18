Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Contarato cobra explicações sobre suspensão de contratos de medicamentos
Foi à Justiça

Contarato cobra explicações sobre suspensão de contratos de medicamentos

O parlamentar acionou a Justiça para obrigar o Ministério da Saúde a apresentar informações consistentes sobre as motivações da decisão que afeta pacientes com câncer e diabetes
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

18 jul 2019 às 01:07

Publicado em 18 de Julho de 2019 às 01:07

Senador Fabiano Contarato (Rede-ES) Crédito: Leopoldo Silva/Agência Senado
O senador Fabiano Contarato (Rede-ES) entrou com uma Medida Cautelar, nesta quarta-feira (17), para que o Ministério da Saúde preste esclarecimentos sobre a suspensão de contratos com laboratórios que viabilizam a distribuição de remédios gratuitos. Os medicamentos são produzidos no âmbito do Projetos de Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP), e são destinados a pacientes com câncer, diabetes e transplantados.
No requerimento, Contarato cita reportagem do jornal "O Estado de S. Paulo" que aponta que o órgão suspendeu, nas últimas três semanas, contratos com sete laboratórios que produzem 19 medicamentos de distribuição gratuita pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Se mantida, a medida teria o potencial de afetar 30 milhões de brasileiros além de gerar mais gastos aos cofres públicos.
Em nota divulgada na última terça-feira (16), o Ministério da Saúde informa que a maior parte das PDPs em fase de suspensão não produz e nem fornece medicamentos de forma que não há riscos de desabastecimento. O Ministério afirma ainda que não haverá problemas na saúde pública e listou na nota os fatores genéricos que podem levar à suspensão de PDPs.
A ação, protocolada em caráter de urgência, cobra que o Ministério da Saúde apresente as informações que justifiquem o encerramento ou suspensão dos contratos, especificando cada caso.
Além disso, o senador solicita explicações sobre um ofício enviado aos laboratórios em que a pasta simplesmente informa o encerramento da parceria e a respeito da informação de compra de medicamentos junto ao setor privado.
> Contarato vai à Justiça se Bolsonaro indicar filho para embaixada
Contarato, também, protocolou um requerimento convidando o ministro Henrique Mandetta para realização de uma audiência pública pra discussão da questão que, além do risco à saúde da população, também pode causar prejuízos financeiros.
"Vou conversar com o presidente e com o vice-presidente da CAS, senadores Romário e Styvenson, para que coloquem em pauta o requerimento e possamos votá-lo na primeira semana de agosto. Temos urgência nisso", disse Contarato, sobre a audiência.
Texto sob supervisão de Erika Santos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Fabiano Contarato Ministério da Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados