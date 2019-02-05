A conta de Jeremias aumentou mais de 100% Crédito: Patrícia Scalzer

Moradores de bairros de Cariacica e Serra levaram um susto ao receber a conta de energia elétrica no mês de janeiro. Teve residência em que o valor aumentou mais de 100%. Os clientes da EDP também dizem que estão sendo prejudicados após a implantação da rede BTZero, um novo sistema que, de acordo com a concessionária, impede o roubo de energia. Na tarde desta terça-feira (05) consumidores que se sentiram lesados protestaram em frente ao escritório da EDP, em Jardim Limoeiro, Serra.

Your browser does not support the audio element. Conta de luz dobra valor e consumidores protestam em frente a EDP

O DJ Jeremias Oliveira, morador de Feu Rosa, Serra, conta que apesar de morar em uma casa pequena, com poucos equipamentos elétricos, a conta de luz dobrou de um mês para o outro. “Em dezembro a conta veio R$ 239. Em janeiro, para meu espanto, veio R$ 555. Se você for na minha casa, vai ver que são dois cômodos, sem chuveiro elétrico, sem ferro elétrico”, disse.

Consumidores reclamam do aumento na conta de energia elétrica Crédito: Patrícia Scalzer

A chapeira Érica Fernandes também reclamou da conta de energia. “Minha conta em janeiro veio R$ 506. Em dezembro o valor foi de R$ 330. Não mudei meus hábitos para ter esse aumento”.

Muitos consumidores afirmam que o aumento está vinculado a implantação da rede BTZero. O motorista e líder comunitário do bairro Palmeiras, Serra, Jocimar Correa, conta que os moradores da comunidade viram a conta de energia dobrar de valor após a implantação da rede. Para ele, há algo errado no sistema.

“A EDP tem de fazer uma vistoria para descobrir o erro. Não tem cabimento, uma pessoa que não fica dentro de casa pagar R$ 200, até R$ 500. Temos registros de contas de mais de R$ 400 no bairro Palmeiras”.

Morador de Flexal I, em Cariacica e presidente da Associação de Moradores de Flexal I e Nova Canaã, Manoel Oliveira diz que os bairros enfrentam o mesmo problema após a implantação da rede BTZero. A conta dele passou de R$ 351 em dezembro para R$ 575 agora em fevereiro.

“A conta de energia triplicou. Isso é também em Porto de Santana, Flexal II e II. Em vários bairros que têm BTZero a conta está vindo absurda. O morador não consegue pagar. Como que você recebe um salário mínimo e vai pagar R$ 575 pela conta de luz?”, questiona.

Consumidores reclamam do aumento na conta de energia elétrica Crédito: Patrícia Scalzer

De acordo com o gestor executivo de Atendimento Comercial da EDP, Evandro Scopel, não houve nenhum reajuste na tarifa de energia elétrica no último mês. O último aumento registrado foi em agosto do ano passado. Ele explicou que tradicionalmente o consumo aumenta entre os meses de dezembro e fevereiro, por causa do calor.

“Naturalmente as pessoas abrem e fecham mais a geladeira, isso é natural. Cada ventilador ligado é como se você estivesse usando ao mesmo tempo de quatro a oito lâmpadas compactas fluorescentes, mas as pessoas não têm essa percepção”, explicou.