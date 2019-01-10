Conheça a criançada que arrasa no Sambão do Povo

Stefany, 12, e Ana Lívia, 10, são ritmistas. Já os primos Luan, 12, e Yasmin, 8, formam o terceiro casal de mestre-sala e porta-bandeira Crédito: Fernando Madeira

“Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar”, já diz, há anos, a cantora Alcione. E se depender da paixão que a criançada da escola de samba Unidos da Piedade, de Vitória, tem pelo ritmo, uma das maiores riquezas musicais do Brasil não corre risco de se perder.

Quem avistar a ritmista Ana Lívia Costa, 10, na avenida, terá certeza: a pequena sambista ama estar ali. A menina arrasa no Sambão do Povo, em Vitória, e a influência vem desde a barriga da mãe, Pricylla Pirola, que era porta-bandeira quando descobriu a gravidez. “Ano passado realizamos o sonho dela, de desfilar em uma ala. Ela estuda em tempo integral e faz capoeira, mas para o samba sempre temos um jeitinho”, conta a mãe.

Neste ano, a menina coloca o terceiro carnaval na conta. Além de contar com o apoio da mãe, há também influência do pai e do irmão, que tocam instrumentos. E a lista de habilidades de Ana Lívia só aumenta: “Comecei observando. Sei um pouco de chocalho, já toquei caixa e agora vim para o agogô (instrumento com sinos de metal). Antes sempre desfilei como passista. É o primeiro carnaval como ritmista”, diz, com brilho nos olhos.

A ritmista Stefany Messias dos Santos, 12, faz parte da bateria ao lado da amiga Ana Lívia, e também é super dedicada ao samba. “Ela não gosta de faltar. Se não vai, chora”, conta a mãe, Huanna Theodoro. “O mestre fala que é agogô de ouro”, relata, orgulhosa da filha.

SOCIAL

"O Ícaro representa bem o que é a Piedade: o berço do samba", afirma Rakel Crédito: Arquivo Pessoal

A diretora de bateria da Piedade, Rakel Rissi, diz que a ala que gerencia é um segmento social. “É uma cultura da escola. As crianças sentem falta quando não tem ensaio”, diz.

O pequeno ritmista Ícaro Mathias, 3, também faz parte dessa realidade. “Ele tomou gosto após ir aos ensaios com o pai”, explica a mãe, Chrislany Queiroz. O efeito do samba na vida do menino é visível. “Ele se tornou mais dinâmico e comunicativo”, conta.

Quando os tambores tocam, o garoto se anima. Em casa, o estímulo é grande: Ícaro tem tamborim e repique. Porém, a estreia na avenida vem apenas daqui a alguns anos. Os desfiles no Sambão são permitidos apenas para crianças acima de 7 anos. Por isso, por enquanto, Ícaro se apresenta em ensaios e eventos fora da quadra.

PRIMOS DESFILAM COMO MESTRE-SALA E PORTA-BANDEIRA

Abram alas que a família Reis quer passar! Os primos Luan Igor Gomes Costa, 12, e Yasmin Liz Gomes dos Reis, 8, são o terceiro casal mestre-sala e porta-bandeira da Piedade. Desde os 4 anos, a menina é envolvida com o samba por incentivo da madrinha, que a presenteou com a primeira bandeira, conforme explica a mãe, Elizangela Reis, hoje destaque e compositora da escola.

O apoio da família é bem importante para a Yasmin, que é só felicidade em dançar com o primo. “Fazer a apresentação com ele me deixa mais livre e à vontade. Sou apaixonada pelo samba”, diz a pequena sambista.

SEM TIMIDEZ

A menina também ajudou o primo Luan a deixar a timidez de lado e ir atrás do sonho de ser mestre-sala: ele topou entrar nos ensaios porque faria par com Yasmin. “Desde pequeno eu assisto aos desfiles pela televisão. Fiquei encantado pelos giros e pelas roupas que vestem. Acho muito bonito”, relata, animado.

A paixão pelo carnaval e a cumplicidade da dupla é algo encantador. Além dos ensaios regulares, os primos frequentam um a casa do outro para praticarem. “Eu acho muito divertido. Nós conversamos e também ensaiamos juntos. Estou muito empolgado para o carnaval e espero que seja maravilhoso”, afirma o menino.

Questionado sobre o que espera do futuro na escola, Luan prontamente responde, com segurança: “Quero chegar ao topo e ser o primeiro mestre-sala. Vou representar a escola com paixão”.

ENSAIOS

Piedade

Ensaio de Verão da Piedade

Dia: 12/01

Local: Clube Álvares Cabral

Endereço: Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100 - Bento Ferreira, Vitória - ES

Atrações: Regional da Nair, Batuque Dellas, Mafuá e Dj Fabrício Bravim

Ingresso: Até as 20h entrada gratuita; até dia 10/01 R$ 20,00, dia 11/01 R$ 30,00, e 12/01 R$ 40,00.

MUG

Ensaios de rua

Dia: 10/01

Horário: 20h

Concentração na frente da quadra

Entrada: Gratuito

Mug recebe a Unidos de Jucutuquara

Dia: 13/01

Horário: 20h

Local: Na quadra da escola: R. Mourisco, s/n - Glória, Vila Velha - ES

Atrações: Baianas, Passistas, Thiago Brito e Grupo Musical, Bateria Pura Ousadia, Casais de Mestre Sala e Porta Bandeira e DJ Pato

Ingresso: R$ 15,00

Boa Vista

Boa Vista recebe a MUG

Dia: 11/01

Atrações: Emerson Xumbrega, Thiago Brito e Baterias

Ingresso: 1º lote: R$ 5,00 e 2º lote: R$ 10,00

Lançamento de protótipos

Dia: 13/01

Horário: 13h

Entrada: Gratuita

Endereço: R. Muniz Freire, 55 - Itaquari, Cariacica - ES

Pega no Samba

Ensaio Show Especial

Dia: 11/01

Horário: 20h

Atrações: Leqsamba e Bateria Locomotiva

Ingressos: R$ 10,00

Jucutuquara

Ensaio

Dia: 12/01

Horário: 19h

Atrações: Bateria da Jucutuquara e Escola Convidada Novo Império

Entrada: Até as 20h entrada gratuita, após ingressos: R$ 10,00.

Endereço: Av. Paulino Muller, Sn - Jucutuquara, Vitória - ES

Novo Império

Ensaio de Verão

Dia: 13/01

Horário: 19h

Atrações: Todos os segmentos da escola

Ingressos: R$ 10,00