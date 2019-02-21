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Chove ou não chove?

Confira a previsão do tempo para os dias de folia no Carnaval de Vitória

Nesta quinta, primeiro dia de desfiles no Sambão do Povo, ainda há previsão de chuva, mas sexta-feira e sábado devem ser de tempo aberto

Publicado em 

21 fev 2019 às 13:14

Publicado em 21 de Fevereiro de 2019 às 13:14

Carnaval de Vitória - Vista de cima do desfile da escola de samba Novo Império, no Sambão do Povo Crédito: Secundo Rezende
Os desfiles do Carnaval de Vitória começam nesta quinta-feira (21), a partir das 21h e, se você vai ao Sambão do Povo para aproveitar a folia desde o início, mas está pensando se leva ou não o guarda-chuva, hoje é melhor ir prevenido, sim, como adverte o Climatempo. A chuva caiu forte na Grande Vitória na tarde desta quarta-feira (20) e nesta quinta ainda há previsão de tempo chuvoso.
Nesta quinta-feira (21), pancadas de chuva acompanhadas de raios ainda podem ocorrer a qualquer momento na Grande Vitória e também por quase todo o Espírito Santo. Podem ser pancadas de moderada a forte intensidade e só não há previsão de tempo fechado para o Norte do ES. A máxima hoje pode chegar aos 35°C e a mínima, 24°C.
> Homem morre após ser atingido por raio em Cariacica
Já para a sexta-feira (22), o sistema de Alta Pressão Subtropical do Atlântico Sul (Asas), que inibe as chuvas, ganha força na região Sudeste do Brasil, reduz a umidade, a nebulosidade e, assim, a chance de chover. O Climatempo frisa que esse sistema Asas deve atuar com mais força justamente sobre o Espírito Santo. A temperatura máxima prevista é de 34°C e, a mínima, é de 23°C.
SÁBADO
O meteorologista do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) Hugo Ramos explica que, segundo as pesquisas da equipe do Incaper, o folião pode ficar sossegado. O tempo no sábado (23) também deve ter pouca nebulosidade, poucas nuvens e a temperatura deve seguir alta, além de não haver expectativa de chuvas, que devem ficar restritas às regiões Sul e Serrana do Estado. A máxima aguardada é de 35°C, enquanto a mínima pode ser de 23°C.
 

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