Confira a previsão do tempo para os dias de folia no Carnaval de Vitória

O meteorologista do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural () Hugo Ramos explica que, segundo as pesquisas da equipe do Incaper, o folião pode ficar sossegado. O tempo no sábado (23) também deve ter pouca nebulosidade, poucas nuvens e a temperatura deve seguir alta, além de não haver expectativa de chuvas, que devem ficar restritas às regiões Sul e Serrana do Estado. A máxima aguardada é de 35°C, enquanto a mínima pode ser de 23°C.