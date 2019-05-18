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Chuva no ES

Com chuva e tempo fechado, aeroporto de Vitória opera por instrumentos

A Infraero registrou atrasos e cancelamentos de voos na manhã deste sábado (18)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2019 às 17:23

Publicado em 18 de Maio de 2019 às 17:23

Aeroporto de Vitória está operando por instrumentos desde as 9h18 deste sábado Crédito: Fernando Madeira
Por causa das chuvas registradas na Grande Vitória, o Aeroporto de Vitória está operando por instrumentos desde as 9h18 deste sábado (18). De acordo com o site da Infraero, dos 18 voos programados, 8 apresentaram atrasos e outros dois foram cancelados. As informações foram atualizadas às 14h deste sábado.
A chuva forte que cai desde a madrugada deste sábado (18) deixa diversos pontos de alagamento por toda a Grande Vitória. Na BR 101, há registros de interdição total em trechos em Viana e na Serra.
> Casagrande sobre a chuva: "É preciso mais investimento em infraestrutura"
Na Serra, a Defesa Civil Estadual registrou a queda de muro sobre parte de uma residência na Vila Maria Nilber e vários pontos de alagamento pelo município. Já em Cariacica, o órgão relatou outra ocorrência de queda de muro em Sotema, e vários pontos também estão debaixo d'água.
> Em 24 horas, chove cinco vezes mais do que o esperado em Vitória
Em Vila Velha, o deslizamento de um talude atingiu parte de uma residência em Alvorada. Muitos pontos de alagamento também foram registrados no município. Em Vitória, um buraco abriu na parede de uma residência devido ao acúmulo de água, na escadaria Lorival Ferreira, no Centro de Vitória.
> Militares do Exército resgatam pacientes em maternidade de Vila Velha
Em Guarapari e Viana muitos pontos de alagamento também foram registrados pela Defesa Civil Estadual. Ainda não há registro de desabrigados ou desalojados, nem um levantamento detalhado dos principais pontos de alagamento na região metropolitana.

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