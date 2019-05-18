Com chuva e tempo fechado, aeroporto de Vitória opera por instrumentos

Aeroporto de Vitória está operando por instrumentos desde as 9h18 deste sábado Crédito: Fernando Madeira

chuvas registradas na Grande Vitória, o Aeroporto de Vitória está operando por instrumentos desde as 9h18 deste sábado (18). De acordo com o site da Infraero, dos 18 voos programados, 8 apresentaram atrasos e outros dois foram cancelados. As informações foram atualizadas às 14h deste sábado. Por causa dasregistradas na, o Aeroporto de Vitória está operando por instrumentos desde as 9h18 deste sábado (18). De acordo com o site da Infraero, dos 18 voos programados, 8 apresentaram atrasos e outros dois foram cancelados. As informações foram atualizadas às 14h deste sábado.

A chuva forte que cai desde a madrugada deste sábado (18) deixa diversos pontos de alagamento por toda a Grande Vitória. Na BR 101, há registros de interdição total em trechos em Viana e na Serra.

Na Serra, a Defesa Civil Estadual registrou a queda de muro sobre parte de uma residência na Vila Maria Nilber e vários pontos de alagamento pelo município. Já em Cariacica, o órgão relatou outra ocorrência de queda de muro em Sotema, e vários pontos também estão debaixo d'água.

Em Vila Velha, o deslizamento de um talude atingiu parte de uma residência em Alvorada. Muitos pontos de alagamento também foram registrados no município. Em Vitória, um buraco abriu na parede de uma residência devido ao acúmulo de água, na escadaria Lorival Ferreira, no Centro de Vitória.