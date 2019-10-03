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Acidente

Ciclista morre após ser atingido por caminhão na Ilha do Príncipe

O acidente aconteceu por volta de 12h desta quinta-feira (03)

Publicado em 03 de Outubro de 2019 às 13:13

Publicado em 

03 out 2019 às 13:13
Ciclista morreu após ser atingido por caminhão na Ilha do Príncipe, em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um ciclista de 43 anos morreu após ser atingido por um caminhão, na Ilha do Príncipe, em Vitória. O acidente aconteceu por volta do meio-dia desta quinta-feira (03).
Segundo informações da Polícia Militar, a vítima atravessava a rua que fica ao lado da Rodoviária de Vitória quando foi atingida pela carroceria do veículo. Testemunhas informaram que o semáforo no local estava aberto para o caminhão.
A vítima foi identificada como Luciano Bento. Familiares dele estiveram no local, mas, abalados, não quiseram dar entrevistas.
Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta

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