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Frente fria

Chuva volta ao Espírito Santo no fim de semana, diz Climatempo

A chuva, junto da chegada de uma frente fria, vai fazer a temperatura cair bastante, segundo o Instituto Climatempo

Publicado em 

22 mai 2019 às 15:10

Publicado em 22 de Maio de 2019 às 15:10

Tempo nublado no ES Crédito: Michelli Angeli
A semana vai terminar mais fria e a chuva deve voltar a cair no Espírito Santo, segundo o Instituto Climatempo. Na sexta-feira (24) pode chover no fim da tarde no Sul do Estado. No sábado e no domingo, a passagem de uma frente fria provoca chuva e faz a temperatura cair bastante.
> Moradores começam a contabilizar os prejuízos da chuva na Grande Vitória
A frente fria chega ao ES no sábado e deixa o tempo instável no sul do Estado com chuva a qualquer hora de forma persistente. A temperatura cai um pouco por causa da grande quantidade de nuvens e chuva. Nas demais áreas, o sol aparece e as pancadas de chuva ocorrem a partir da tarde com raios.
Essa frente fria passa rápido pelo estado e não vai ter impacto para causar alagamentos e chuvas fortes, grossas e frequentes.
 
No domingo, a frente fria se afasta e o ar seco volta a predominar no estado com um pouco mais de nebulosidade no norte capixaba. Com relação a temperatura não há previsão para queda acentuada de temperatura. Ao amanhecer as temperatura ficam amenas e faz calor à tarde.
Desta vez, não há previsão de eventos de chuva extrema como os que ocorreram na semana passada, mas ventos fortes e queda de temperatura muito acentuada são preocupações, de acordo com o Climatempo.
> "Culpar maré alta por alagamentos é "terceirizar a culpa", diz professor
Ar seco ganha intensidade
Uma grande massa de ar seco ganhou força sobre a Região Sudeste dissipando toda a instabilidade. O sol voltou forte e os níveis de umidade baixaram muito na tarde da última terça-feira (21). No Espírito Santo, os menores valores ficaram pouco abaixo dos 50%. O ar seca mais nesta quarta e a semana termina com virada do tempo.
Nesta quarta-feira, 22 de maio, esta massa de ar seco ainda predomina sobre a Região Sudeste do Brasil e os níveis de umidade relativa do ar caem mais em todos os estados. Níveis de umidade abaixo dos 60% por muitas horas consecutivas são considerados prejudiciais para a saúde humana, pelos padrões da Organização Mundial da Saúde (OMS). O indicado é beber mais líquidos nesta quarta-feira.

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