Chuva volta ao Espírito Santo no fim de semana, diz Climatempo

Tempo nublado no ES Crédito: Michelli Angeli

A semana vai terminar mais fria e a chuva deve voltar a cair no Espírito Santo, segundo o Instituto Climatempo . Na sexta-feira (24) pode chover no fim da tarde no Sul do Estado. No sábado e no domingo, a passagem de uma frente fria provoca chuva e faz a temperatura cair bastante.

A frente fria chega ao ES no sábado e deixa o tempo instável no sul do Estado com chuva a qualquer hora de forma persistente. A temperatura cai um pouco por causa da grande quantidade de nuvens e chuva. Nas demais áreas, o sol aparece e as pancadas de chuva ocorrem a partir da tarde com raios.

Essa frente fria passa rápido pelo estado e não vai ter impacto para causar alagamentos e chuvas fortes, grossas e frequentes.





No domingo, a frente fria se afasta e o ar seco volta a predominar no estado com um pouco mais de nebulosidade no norte capixaba. Com relação a temperatura não há previsão para queda acentuada de temperatura. Ao amanhecer as temperatura ficam amenas e faz calor à tarde.

Desta vez, não há previsão de eventos de chuva extrema como os que ocorreram na semana passada, mas ventos fortes e queda de temperatura muito acentuada são preocupações, de acordo com o Climatempo.

Ar seco ganha intensidade

Uma grande massa de ar seco ganhou força sobre a Região Sudeste dissipando toda a instabilidade. O sol voltou forte e os níveis de umidade baixaram muito na tarde da última terça-feira (21). No Espírito Santo, os menores valores ficaram pouco abaixo dos 50%. O ar seca mais nesta quarta e a semana termina com virada do tempo.