Chuva e ventania provocam queda de árvores em Domingos Martins

As fortes chuvas e ventania que atingiram nesta quinta-feira (14) alguns municípios do Espírito Santo, como por exemplo Afonso Cláudio — que registrou chuva de granizo — Venda Nova do Imigrante e Cariacica, ocasionaram a queda de árvores do quilômetro 65 a 78 da BR 262, próximo à região de Domingos Martins.
As plantas obstruíram trechos da rodovia e impediram a passagem de motoristas por aproximadamente 45 minutos. As vias foram liberadas às 16h40.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não houve registros de acidentes.
MELGAÇO
Acionada pela reportagem, a Defesa Civil informou que também houve registros de queda de aproximadamente 50 árvores no Distrito de Melgaço, entretanto elas não deixaram feridos nem atingiram as moradias. A prefeitura já realizou a retirada e liberou as estradas.
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