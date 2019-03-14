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BR 262

Chuva e ventania provocam queda de árvores em Domingos Martins

As plantas obstruíram trechos da rodovia e impediram a passagem de motoristas por aproximadamente 45 minutos; vias foram liberadas às 16h40
Karen Benicio

Karen Benicio

Publicado em 

14 mar 2019 às 20:45

Publicado em 14 de Março de 2019 às 20:45

Chuva ocasiona queda de árvores na BR 262, próximo à Domingos Martins Crédito: Reprodução | Redes sociais
As fortes chuvas e ventania que atingiram nesta quinta-feira (14) alguns municípios do Espírito Santo, como por exemplo Afonso Cláudio  — que registrou chuva de granizo — Venda Nova do Imigrante e Cariacica, ocasionaram a queda de árvores do quilômetro 65 a 78 da BR 262, próximo à região de Domingos Martins.
As plantas obstruíram trechos da rodovia e impediram a passagem de motoristas por aproximadamente 45 minutos. As vias foram liberadas às 16h40.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não houve registros de acidentes.
MELGAÇO
Acionada pela reportagem, a Defesa Civil informou que também houve registros de queda de aproximadamente 50 árvores no Distrito de Melgaço, entretanto elas não deixaram feridos nem atingiram as moradias. A prefeitura já realizou a retirada e liberou as estradas.
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