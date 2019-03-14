Chuva de granizo atinge Afonso Cláudio

A auxiliar administrativa Francielle Vargas, de 29 anos, registrou na tarde desta quinta-feira (14), por volta das 17 horas, a chuva de granizo que atingiu a região de Vila Pontões, localizada em Afonso Cládio, na região Serrana do Espírito Santo.
De acordo com Francielle, estava chovendo forte e ventando muito na localidade. Ela afirmou que há anos não via o fenômeno na região onde mora. "Choveu bastante aqui".
Acionada pela reportagem, a Defesa Civil informou que a forte chuva que atingiu algumas localidades de Afonso Cláudio foi passageira e não houve estragos.