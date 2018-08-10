Casal do ES abre casa para adoção de oito filhos e aguarda por mais

Casal pretende adotar mais filhos em breve Crédito: Marcelo Prest

Há cerca de nove anos, a vendedora Andreia Silva Santos, de 39 anos, não imaginava fazer uma adoção tardia, quando começou a realizar trabalhos voluntários em abrigos e encontrou o Iohan, que já está com 16 anos. De lá para cá, o número de chinelos na porta de casa e a quantidade de quartos só aumentam e já são oito filhos adotivos e dois biológicos. E ela tem pretensão de adotar ainda mais.

Your browser does not support the audio element. Casal de Vitória sabre a cada a adoção de oito filhos e aguardam por mais

Andreia teve o apoio do marido, o motorista Edvaldo Barros de Oliveira, de 38 anos. Mesmo simples, na casa no Bairro Universitário, em Vitória, não falta nada. Por lá tudo foi adaptado: tem quarto conjunto, beliche para todo mundo e muitos brinquedos também.

Pouco tempo depois de acolher Iohan em casa, o casal adotou três irmãos de uma só vez: Natália, de 16 anos, Lucas, de 12 anos, e Gabriel, de 9 anos. Nem um ano depois veio mais três filhos, também irmãos: Júlia, de 14 anos, Thiago, de 12 anos, e os irmão gêmeos Vitor e Vinícius, de 10 anos.

Antes de casar com Edvaldo, Andreia já tinha dois filhos, que ainda moram com o casal: Bruno, de 22 anos, e Breno, de 19, que já trabalham. Por ter tido uma doença na gravidez com o último filho, a vendedora ficou com medo e procurou a adoção.

A gente não pensava em adotar. Uma vez que chegamos a comentar, queríamos um bebê. Mas fomos fazer um voluntariado em uma abrigo e conhecemos o Iohan. Foi como se fosse meu filho. Entramos com pedido e conseguimos. Depois foi surgindo: apareceu 3 e depois quatro. Foi uma galera surgindo, explicou.

Edvaldo lembra que ficou com receio no início, por ter medo de não ter condições de cuidar das crianças. A gente fica preocupado no início, mas eu apoiei depois. A gente tem uma responsabilidade como pai. Será que vamos conseguir dar algo melhor? Eu pensava. Mas Deus sempre vinha com a provisão, aí a gente tem que aceitar, declarou.

O primeiro dos adotivos, Iohan, acredita que é normal estar em uma família diferente e com tantos irmãos assim. No início foi estranho sair da minha família, mas eles me receberam com amor e carinho e tenho muito respeito e amor. Amo minha mãe demais. É como se tivesse nascido nessa família, vejo isso de forma normal hoje, disse.

ORGANIZAÇÃO IMPECÁVEL

Dentro da casa, Andreia garante que tudo é bem regrado. No quarto, todos os brinquedos ficam enfileirados e as camas arrumadinhas. Nem parece que tem tanta criança. No momento da entrevista à reportagem, todas elas ficam quietinhas, apenas observando. E a mãe garante que todo mundo tem muito respeito e ninguém é de brigar.

Eu não aceito briga aqui em casa. Se tem um problema, fala com a mãe e com o pai. Eles não são de brigar. Só discutem por uma coisa e outra, mas brigar não. Família não é para brigar, é para cuidar um do outro, ponderou.

Toda a casa foi mobiliada e construída pelos próprios pais, com pouca ajuda de alguns amigos e os filhos mais velhos que trabalham. Hoje são três andares, sendo que os filhos mais velhos moram em quartos separados. Quando é para comprar roupa, vou para fora, porque só dá para comprar em atacado, explicou a mãe.

De manhã, Andreia e Edvaldo estão em casa, enquanto a criançada estuda em escolas e creches da região. Eles preparam o almoço e a casa.

DIA DOS PAIS COM MAIS ABRAÇOS

Em dia dos pais o que não falta é carinho, segundo Edvaldo. Cada data comemorativa é uma festa. Os convidados já estão aqui, só falta mesmo a data. É melhor ainda o Dia dos Pais assim. Mais abraço e mais carinho, acrescentou.

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Segundo Andreia, a responsabilidade de ser mãe de filhos adotivos é muito grande e chega a ser maior do que dos filhos biológicos. Mas amor ela garante que tem para todo mundo.

A gente ama demais. Eu amo todos eles. Mas parece que o filho adotivo você tem uma responsabilidade maior. Eu acho que só basta ser mãe. Não precisa de receita não, Deus já dá o dom. Amar é tão bom. Eles não nasceram de mim, mas nasceram para mim, acrescentou.

Se vai vir mais filhos? Andreia garante que mais alguns estão a caminho, mas ainda não tem como dizer que serão os últimos. Eu sempre falei do primeiro que não adotaria mais nenhum (risos). Eu não posso falar que não, vai depender de Deus, finalizou.

Já Edvaldo acredita que muitos pais escolhem muito no momento da adoção, sendo que muitas crianças estão aguardando nos abrigos e não conseguem um lar.