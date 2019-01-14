Data: 07/02/2017 - ES - VitÛria - Greve da PM - Manifestantes protestam em frente a quartel da PolÌcia Militar na Avenida MaruÌpe - Editoria: PolÌcia - Foto: Guilherme Ferrari - NA Crédito: Guilherme Ferrari

A governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), convocou, extraordinariamente, a Assembleia Legislativa nesta terça-feira (15) e nesta quarta-feira (16) para que seja apreciado o projeto de lei que visa dar anistia administrativa aos policiais militares que respondem a processos por envolvimento na greve de 2017.

De acordo com a mensagem encaminhada pelo governador ao presidente da Casa, Erick Musso (PRB), nesta segunda-feira (14), o projeto de lei complementar "concede anistia das penalidades e procedimentos administrativos impostos aos militares estaduais em razão da crise na segurança pública ocorrida em fevereiro de 2017".

Your browser does not support the audio element. Casagrande convoca deputados para analisar projeto de anistia a PMs

Como a Assembleia está em recesso, a realização de sessões para apreciação de projetos só é possível por meio da convocação extraordinária. Segundo o regimento interno do Legislativo, isso só pode ser feito pelo presidente da Casa, pelo governador ou pela maioria dos deputados.

durante cerimônia de posse do novo comandante-geral da PM, o governador afirmou que a proposta vai contemplar todos aqueles que tiveram, no movimento grevista, a única ressalva na carreira policial. "O policial que teve envolvimento somente naquela manifestação, com nenhum outro problema na sua vida profissional, terá a oportunidade de ser resgatado", afirmou o governador. No início do mês,, o governador afirmou que a proposta vai contemplar todos aqueles que tiveram, no movimento grevista, a única ressalva na carreira policial. "O policial que teve envolvimento somente naquela manifestação, com nenhum outro problema na sua vida profissional, terá a oportunidade de ser resgatado", afirmou o governador.

já declarou que o projeto não abrangeria aqueles que já foram expulsos da corporação. O novo chefe do Poder Executivo estadualque o projeto não abrangeria aqueles que já foram expulsos da corporação.

PROPOSTA