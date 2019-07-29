Sem vítimas

Carro pega fogo na Reta da Penha, em Vitória

Apesar do susto, não houve feridos. O veículo ficou completamente destruído
Isabella Arruda

Publicado em 

29 jul 2019 às 17:47

Carro pega fogo na Reta da Penha, em Vitória Crédito: Bruno Brumatte
Um veículo de cor vermelha pegou fogo no início da tarde desta segunda-feira (29), por volta das 12h50, na Avenida Nossa Senhora da Penha, no bairro Santa Lúcia, em Vitória. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a situação já foi controlada. Além disso, a seguradora chegou a remover o carro para o pátio da empresa.
> Incêndio em apartamento assusta moradores de prédio em Aracruz
Não houve vítimas e a proprietária do veículo informou que só irá solicitar a perícia se a seguradora pedir. Até o momento, a perícia não foi solicitada.
Veículo ficou destruído Crédito: Fernando Madeira
Segundo a Guarda Municipal de Vitória, a via, que havia sido inteiramente bloqueada no sentido Ufes, foi liberada às 13h59 com a saída do caminhão dos Bombeiros.
> Bombeiros vão levar treinamento de emergência para shoppings do ES
