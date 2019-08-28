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Acidente

Carro desgovernado invade calçada e atropela pedestre em Vila Velha

O motorista do veículo e o pedestre foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Carro chegou a invadir uma loja de material de construção, em Aribiri

Publicado em 28 de Agosto de 2019 às 12:15

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

28 ago 2019 às 12:15
Carro desgovernado atropela pedestre na calçada Crédito: Internauta/Via WhatsApp
Um carro desgovernado atropelou um homem na calçada e invadiu uma loja de material de construção localizado na Rua Emygdio Ferreira Sacramento, no bairro Aribiri, em Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (28).
>Quatro pessoas ficam feridas em acidente na Ponte de Camburi
Além do pedestre, o motorista do veículo também ficou ferido. Testemunhas contaram que o acidente aconteceu por volta das 8 horas, pouco tempo após o estabelecimento iniciar o expediente. Nenhum funcionário ficou ferido. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu as vítimas.
Carro desgovernado invade calçada e atropela pedestre em Vila Velha
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