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Acidente

Carreta tomba na BR 262 e motorista fica ferido em Marechal Floriano

O condutor sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao hospital de Domingos Martins; o quilômetro 60 da rodovia, próximo ao Posto de Café, opera em sistema pare e siga
Karen Benicio

Karen Benicio

Publicado em 

02 mai 2019 às 20:14

Publicado em 02 de Maio de 2019 às 20:14

Carreta tomba no quilômetro 60 da BR 262, em Marechal Floriano Crédito: Divulgação
O motorista de uma carreta ficou ferido após o veículo tombar no quilômetro 60 da BR 262, em Marechal Floriano, na região Serrana do Espírito Santo. O acidente aconteceu por volta das 15h10 desta quinta-feira (02), próximo ao Posto do Café, no sentido Viana-Belo Horizonte.
De acordo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta transportava carvão e a carga ficou derramada na pista após o tombamento. O condutor sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao hospital de Domingos Martins.
Devido ao ocorrido, o trecho da rodovia operou em sistema pare e siga até às 18h30.
> Família fica ferida em acidente com caminhão na BR 101 em Pinheiros

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