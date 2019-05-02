Carreta tomba na BR 262 e motorista fica ferido em Marechal Floriano

O motorista de uma carreta ficou ferido após o veículo tombar no quilômetro 60 da BR 262, em Marechal Floriano, na região Serrana do Espírito Santo. O acidente aconteceu por volta das 15h10 desta quinta-feira (02), próximo ao Posto do Café, no sentido Viana-Belo Horizonte.
De acordo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta transportava carvão e a carga ficou derramada na pista após o tombamento. O condutor sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao hospital de Domingos Martins.
Devido ao ocorrido, o trecho da rodovia operou em sistema pare e siga até às 18h30.