Carnaval de Vitória: Sambão do Povo ainda sem alvará dos Bombeiros

Corpo de Bombeiros no Sambão do Povo, em Vitória Crédito: José Carlos Schaeffer | Corpo de Bombeiros

Corpo de Bombeiros ainda não liberou o alvará para o Carnaval de Vitória, que começa a partir desta sexta-feira (22). Em vistoria nesta quarta-feira (20), foi informado à reportagem da Rádio CBN Vitória (92,5 FM) que alguns detalhes como checagem de documentos e instalação de um para-raios ainda precisam ser feitos. ainda não liberou o alvará para o, que começa a partir desta sexta-feira (22). Em vistoria nesta quarta-feira (20), foi informado à reportagem daque alguns detalhes como checagem de documentos e instalação de um para-raios ainda precisam ser feitos.

De acordo com o Tenente-Coronel Paiva, pelo que foi observado pela corporação, são detalhes que não vão comprometer a folia. Ele disse, ainda, que a organização está seguindo um cronograma e, nesta quinta-feira (21) pela manhã, tudo deve estar resolvido para uma nova checagem e posterior liberação completa.

“O evento ainda não possui alvará da corporação, mas, vale ressaltar que a corporação está trabalhando junto com a organização do evento para que seja seguro. As pessoas, pelo que observamos aqui, podem vir tranquilas. O que está faltando são acertos formais, instalação, um material ou outro, que pela nossa experiência, não vai comprometer a realização do evento", informou.