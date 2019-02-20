Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Carnaval de Vitória: Sambão do Povo ainda sem alvará dos Bombeiros
Documentos

Carnaval de Vitória: Sambão do Povo ainda sem alvará dos Bombeiros

O Tenente-Coronel Paiva informou que, pelo que foi observado pela corporação, são detalhes que não vão comprometer a folia
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

20 fev 2019 às 20:24

Publicado em 20 de Fevereiro de 2019 às 20:24

Corpo de Bombeiros no Sambão do Povo, em Vitória Crédito: José Carlos Schaeffer | Corpo de Bombeiros
O Corpo de Bombeiros ainda não liberou o alvará para o Carnaval de Vitória, que começa a partir desta sexta-feira (22). Em vistoria nesta quarta-feira (20), foi informado à reportagem da Rádio CBN Vitória (92,5 FM) que alguns detalhes como checagem de documentos e instalação de um para-raios ainda precisam ser feitos.
De acordo com o Tenente-Coronel Paiva, pelo que foi observado pela corporação, são detalhes que não vão comprometer a folia. Ele disse, ainda, que a organização está seguindo um cronograma e, nesta quinta-feira (21) pela manhã, tudo deve estar resolvido para uma nova checagem e posterior liberação completa.
> Carnaval: tudo o que você precisa saber para curtir no Sambão do Povo
“O evento ainda não possui alvará da corporação, mas, vale ressaltar que a corporação está trabalhando junto com a organização do evento para que seja seguro. As pessoas, pelo que observamos aqui, podem vir tranquilas. O que está faltando são acertos formais, instalação, um material ou outro, que pela nossa experiência, não vai comprometer a realização do evento", informou.
O Tenente-Coronel concluiu dizendo que a vistoria faz parte da formalidade, do regulamento, e que o Corpo de Bombeiros tem que atender todas essas exigências para liberar o espaço. "Creio eu que não haverá nenhum tipo de intercorrência”, finalizou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

carnaval 2019 Carnaval de Vitória Bombeiros espírito santo Sambão do Povo Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados