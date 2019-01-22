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54% dos votos

Capixabas escolhem projeto de barreira rebaixada para Terceira Ponte

A estrutura lateral rebaixada em fibra de vidro foi a favorita; veja fotos

Publicado em 21 de Janeiro de 2019 às 22:14

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

21 jan 2019 às 22:14
Terceira Ponte com nova proposta de barreira de proteção Crédito: Divulgação/ANGATU
Os capixabas votaram e escolheram o favorito entre os quatro modelos de barreiras de proteção para a Terceira Ponte. A votação popular se encerrou no último domingo (20) e a escolhida foi a "Estrutura lateral rebaixada em fibra de vidro", projeto desenvolvido pela empresa ANGATU. Um total de 15.801 foram computados pela Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (Arsp-ES).
MODELO VENCEDOR
Estrutura lateral rebaixada em fibra de vidro
Baseada no sistema de segurança da segunda ponte que mais ocorre suicídios no mundo - a Golden Gate, de San Francisco (EUA), o projeto prevê uma altura de 3 m entre a mureta e a base da tela abaixo dela. A distância entre a ponte e a outra ponta da estrutura seria de 2,30m, como explica a Clara Nahas, uma das arquitetas sócias do escritório que apresentou a proposta.
"O que a gente desenhou foi uma estrutura que estivesse a uma distância que a pessoa não conseguisse pular e vazar da estrutura. Se ela cair ali ela será resgatada sem problemas de mobilidade urbana", comenta Clara, sócia do escritório Angatu.
VEJA FOTOS
A opção favorita recebeu 8,6 mil votos, o que representa 54,4% do total. Em segundo lugar, ficou a opção nº 1, “Barreira com cabos rígidos verticais em aço inox”, com 25,1% das escolhas. Em seguida, a opção nº 4, “Estrutura lateral rebaixada em sistema de telas duplas”, teve 13%, e, por fim, a opção nº 3, “Estrutura lateral rebaixada em aço inox”, teve 7,4% das escolhas.
Capixabas escolhem projeto de barreira rebaixada para Terceira Ponte
A agência informou que o resultado da consulta pública será encaminhado ao Governo do Estado e vai servir como ferramenta para o processo decisório na escolha do melhor modelo a ser implementado. A contratação das obras também deverá ser efetuado pelo Governo do Estado por meio de licitação pública, que deve ser divulgada à sociedade.

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