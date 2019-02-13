Os capixabas descendentes de italianos agora vão poder tirar passaporte no Espírito Santo. O Consulado Geral da Itália do Rio de Janeiro disponibilizou um novo sistema para a coleta dos dados biométricos necessários para a emissão de passaporte italiano e Estado Civil para os residentes no Estado. Com o novo sistema, não será mais necessário se deslocar até o Rio de Janeiro para adquirir os documentos.
Os interessados devem preencher o formulário diretamente no site do Consulado Geral, escolher o tipo de serviço e enviar. A resposta será automática com número de protocolo em ordem cronológica. Pelo site dos consulados, tanto do Rio de Janeiro quanto o de Vitória, verificar o tempo médio de espera. Entretanto, o Consulado Honorário da Itália em Vitória entrará em contato por e-mail para agendar a data da biometria, pagamento e a entrega de documentos, que ocorrerão sempre em Vitória.
Capixabas com cidadania italiana vão poder tirar passaporte no ES
No site italiaes.com.br o capixaba encontra todas as informações sobre os documento necessários pra fazer o pedido do passaporte italiano.