Capixaba enfrenta engarrafamento na BR-101 no primeiro dia de carnaval

Muitos capixabas já pegaram a estrada logo cedo neste sábado (2) para aproveitar o feriado de carnaval. Logo pela manhã o trânsito já é bem complicado na BR 101, para quem segue no sentindo Serra Sede x Fundão, norte do estado. Um grande congestionamento já se forma devido ao fluxo de veículos.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), até às 8:45, não havia registros de acidentes.
Uma imagem enviada à Rádio CBN mostra a dimensão do engarrafamento. Alguns motoristas optam por seguir pela ES-010, pelo litoral, para tentar escapar do congestionamento.
Não há registro de outros pontos de engarrafamento em BRs nesta manhã, segundo a PRF.