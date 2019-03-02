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Carnaval 2019

Capixaba enfrenta engarrafamento na BR-101 no primeiro dia de carnaval

O fluxo de veículos já é intenso na manhã deste sábado (2)

Publicado em 02 de Março de 2019 às 12:08

Publicado em 

02 mar 2019 às 12:08
Engarrafamento na BR 101 neste sábado, 2 de março Crédito: WhatsApp / Ouvinte CBN
Muitos capixabas já pegaram a estrada logo cedo neste sábado (2) para aproveitar o feriado de carnaval. Logo pela manhã o trânsito já é bem complicado na BR 101, para quem segue no sentindo Serra Sede x Fundão, norte do estado. Um grande congestionamento já se forma devido ao fluxo de veículos.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), até às 8:45, não havia registros de acidentes.
Uma imagem enviada à Rádio CBN mostra a dimensão do engarrafamento. Alguns motoristas optam por seguir pela ES-010, pelo litoral, para tentar escapar do congestionamento. 
Não há registro de outros pontos de engarrafamento em BRs nesta manhã, segundo a PRF. 

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