Capixaba é aprovada com nota do Enem para universidade em Portugal

Querém Hapuque da Glória Galvão, de 18 anos, passou no curso de Direito da Universidade de Coimbra Crédito: Arquivo Pessoal

“Sempre sonhei em estudar fora do Brasil". O relato é da estudante Querém Hapuque da Glória Galvão, de 18 anos. Em maio, ela vai se mudar de Guarapari para Coimbra, em Portugal, para cursar Direito.

A jovem conta que a ideia de concorrer uma vaga para o curso em outro país surgiu por meio de um comentário feito por um professor em sala de aula. "Durante as aulas de Matemática, ouvi meu professor falar sobre faculdades fora do país que aceitavam o Enem. Ao chegar em casa, pesquisei sobre como funcionava e também as notas de corte", afirma.

Questionada se teve apoio da família ao considerar a possibilidade de estudar em Portugal, ela disse que sempre foi incentivada. "Comentei com a minha mãe e meu padastro e eles me incentivaram muito. Depois falei com o meu pai e a minha madrasta e eles também apoiaram, isso foi fundamental", completou.

ESTUDOS

Para alcançar uma boa média no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e conquistar o objetivo, Querém teve que abdicar de várias coisas que faziam parte do dia-a-dia, dentre elas, sair com os amigos. "Eu gostava muito de sair com os amigos, mas deixei de curtir para me dedicar à prova", declarou.

O plano de estudos ocupava quase todos os períodos do dia. Na parte da manhã, frequentava as aulas do Ensino Médio, de tarde se dedicava por aproximadamente de três horas para assistir vídeo aulas e, de noite, se inscreveu em um pré-vestibular gratuito.

Apesar dos sacrifícios, o mais difícil para ela foi lidar com a pressão e confiança que eram depositadas por parte de amigos e parentes. A estudante afirmou que, por vezes, pensou em desistir.

"Durante esse período, o mais difícil foi lidar com a pressão que as pessoas colocavam em mim justamente por saber que eu tinha o sonho de estudar fora do pais. Pensei em desistir, mas meus pais me sustentaram".

NOTAS E CLASSIFICAÇÃO

A notícia da classificação veio como um choque, como a própria classifica. "Estou anestesiada até agora, é muita felicidade e animação".

Das 70 vagas do curso de Direito da Faculdade de Coimbra (FDUC), ela conquistou a 39º colocação, com 125.86 pontos, o equivalente a 553 pontos da nota de corte normal (o cálculo entre as instituições é feito de maneira diferenciada).

Como dica, Querém instrui aos estudantes que arrisquem e jamais desistam dos objetivos. Além disso, é essencial focar nos conteúdos que mais costumam cair no Enem e ficar atentos nas datas de inscrição de cada etapa.

"Se alguém me pedisse um conselho, diria para se esforçar bastante e focar nas matérias que são mais priorizadas pelo Enem. É importante se ligar nas datas de inscrições das universidades e não desistir dos seus sonhos, pois se não arriscar nunca saberemos quais serão nossas conquistas e aprendizagens”, concluiu.

PREPARATIVOS

Os preparativos para o novo desafio já estão em andamento. Querém tirou o passaporte e está comprando materiais escolares e roupas para a viagem. Em maio, ela embarca para Portugal para efetivar a matrícula e ficará hospedada no alojamento oferecido pela instituição.