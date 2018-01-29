Calor não dá trégua e Vitória bate os 40ºC de sensação térmica

Conforme já divulgado no Gazeta Online no dia 19 deste mês, a previsão é de que as chuvas voltem ao ES neste fim de janeiro e início de fevereiro, dando uma trégua no calorão das últimas semanas.

Segundo o Instituto Climatempo, desde o dia 25, o fluxo de umidade mudou e o ar úmido se concentra entre Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia. Isto facilita a formação de áreas de instabilidade persistentes que vão provocar chuvas frequentes e, por vezes, fortes e volumosas em terras capixabas, entre os dias 30 de janeiro e 3 de fevereiro.