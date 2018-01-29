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Calorão

Calor não dá trégua e Vitória bate os 40ºC de sensação térmica

Segundo o Inpe, o calorão anuncia muita chuva, que deve chegar ao Estado nesta terça-feira (30)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2018 às 17:50

Publicado em 29 de Janeiro de 2018 às 17:50

Banhistas aproveitam o dia de sol para se divertirem na Praia Curva da Jurema, em Vitória Crédito: Bernardo Coutinho | Arquivo GZ
Vitória tem mais um dia de calorão nesta segunda-feira (29). Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), a sensação térmica às 13 horas já batia os 40ºC. No entanto, o tempo quente anuncia muita chuva. Segundo o órgão, já a partir desta terça-feira (30) há previsão de chuvas intensas, tempestade de raios, vendaval e granizo. O alerta de atenção foi emitido para todo o Estado e deve permanecer, pelo menos até quinta-feira (01).
A chuva forte chega ainda nesta segunda na região do Caparaó e se estende para o resto do Estado nos dias seguintes. O órgão recomenda que os moradores dos locais afetados acompanhem com mais frequência as atualizações da previsão do tempo, para se proteger dos eventuais impactos decorrentes de tempo severo. Em caso de risco, acione a Defesa Civil do município.
A VOLTA DAS CHUVAS NO ES
Conforme já divulgado no Gazeta Online no dia 19 deste mês, a previsão é de que as chuvas voltem ao ES neste fim de janeiro e início de fevereiro, dando uma trégua no calorão das últimas semanas.
Segundo o Instituto Climatempo, desde o dia 25, o fluxo de umidade mudou e o ar úmido se concentra entre Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia. Isto facilita a formação de áreas de instabilidade persistentes que vão provocar chuvas frequentes e, por vezes, fortes e volumosas em terras capixabas, entre os dias 30 de janeiro e 3 de fevereiro.

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