Cadastro em sites e vendas online podem colocar você na mira de golpistas

Mulher acessa site de classificados online: cuidado na hora de marcar a negociação é fundamental Crédito: Marcelo Prest

A internet facilitou muito o mundo dos negócios de compra e venda de produtos. Mas, ao mesmo tempo, ela abre espaço para a atuação de bandidos, que de olho no lucro fácil, por meio de assaltos ou de golpes, utilizam os dados das pessoas em benefício próprio. E existem algumas atitudes que podem facilitar a ação dos criminosos. A divulgação de dados pessoais, por exemplo, é um prato cheio para os estelionatários.

O especialista em segurança da informação Gilberto Sudré ressalta que esse tipo de ação dos golpistas costuma pegar de surpresa vítimas que preenchem cadastros em sites não são confiáveis.

O cliente sempre tem que fazer uma pesquisa prévia para saber se aquele endereço teve algum problema anterior. Há formas simples como o Reclame Aqui, em que se descobre se a empresa é idônea. Isso reduz a chance da pessoa ser enganada. Além disso, pode pesquisar no próprio Google, indica Sudré.

As consequências de ter os dados nas mãos de um estelionatário são várias. As informações podem ser utilizadas para a confecção de documentos falsos, fraudes bancárias, como realização de empréstimos de altos valores e até mesmo no golpe do falso sequestro.

Somente no ano passado, até o mês de novembro, mais de 1.600 boletins de ocorrência foram registrados na Delegacia de Repressão a Crimes Eletrônicos (DRCE). A maioria por causa da atuação de golpistas.

Contato

O típico criminoso eletrônico prefere agir no anonimato, sem nenhum tipo de contato com a vítima. Mas o mundo virtual e as diversas possibilidades que ele proporciona também atraem a atenção de bandidos comuns. E nesse caso o assalto acaba sendo o delito mais comum.

Com a pessoa física já é bem mais difícil se precaver. Você não tem muitos parâmetros, a não ser que use uma plataforma confiável. Na OLX, por exemplo, é bem mais difícil você ter uma garantia, ressalta Sudré.

Um comerciante de 26 anos acabou amargando prejuízo de R$ 30 mil. Ao anunciar o carro dele, uma Strada branca, acabou sendo assaltado pelo homem que estava interessado no veículo.

Eu tive o cuidado de marcar em frente ao Batalhão da Polícia Militar em Carapina, na Serra. Quando ele chegou, era um cara bem apresentável, que não causou nenhum tipo de desconfiança, contou.

Porém, após mostrar o carro para o criminoso e negociar valores, ele pediu para fazer um teste na Strada. Essa foi a deixa que o assaltante queria para cometer o roubo.

Segundo o especialista em segurança Jorge Lordello, o melhor caminho para a negociação de veículos é por meio de lojas especializadas. No caso de objetos menores, como celulares e tablets, o ideal é marcar em locais movimentados.

O ideal é marcar em um shopping, para fazer negociação, como venda de celulares, notebooks ou tablets. Se for carro recomendo levar em um lojista. Vai ser sempre perigoso se a pessoa quiser vender pessoalmente. Não tem como se precaver totalmente, diz.

Dicas para uma compra mais segura Crédito: Arte/ Arabson

DICAS PARA UMA COMPRA MAIS SEGURA

Dispositivo

Tenha sempre cuidado com o seu computador ou dispositivo móvel. Mantenha seu sistema operacional e programas, principalmente os navegadores atualizados. Utilize sempre antivírus e mantenha-o atualizado.

Site seguro

Verifique se a loja on-line oferece ambiente seguro. Procure no site da empresa os selos tais como Internet Segura ou Site Seguro que indicam que o site toma medidas de segurança para proteção das informações e dados passados pelos clientes.

CNPJ

Verifique se o site de comércio eletrônico informa o CNPJ, o endereço físico e o telefone da empresa conforme o Decreto Lei 7962/2013 que regulamenta o e-commerce no Brasil

Prazo

Verifique se o prazo de entrega informado pelo site é muito longo ou não fora informado, o que demonstra

que provavelmente não exista o produto em estoque.

Cadeado

Na hora de fechar a transação é preciso observar se o navegador da internet exibe o ícone de cadeado na parte inferior ou na barra de endereços.

Desconfie do preço

Desconfie de preços muito abaixo da média praticado pelo mercado.

Links

Tenha muito cuidado com links, sites e possíveis e-mails falsos que direcionam para arquivos maliciosos.





Reputação

Pesquise sobre a qualidade ou reputação da loja eletrônica ou do vendedor antes de fechar a compra. Imprima tudo sobre a transação

Não salve

Não guarde dados do seu cartão de crédito para compras futuras.

Só em casa