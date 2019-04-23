Cachorro que viralizou após foto no Centro de Vitória ganha um lar

Imagina chegar na rua de casa depois de um dia exaustivo de trabalho e ser recebido por carinhos e lambidas de um cãozinho super carinhoso. Essa foi a rotina de moradores da Rua Barão de Monjardim, no Centro de Vitória, desde início deste ano, quando um vira-lata foi abandonado próximo ao Parque Gruta da Onça. O cachorro, conhecido como Negão, viralizou nas redes sociais após ser flagrado aproveitando o ar-condicionado em uma loja da região. Desde que a imagem foi compartilhada pelo Gazeta Online, em fevereiro, tudo mudou na vida de Negão. Ele ficou ainda mais popular, ganhou castração e até uma casa.

Negão curtindo uma 'fresca' com o ventinho do ar-condicionado em loja no Centro de Vitória Crédito: Gilson Barcelos

A socióloga Vanessa Canedo, de 32 anos, que mora na região, conta que alguns moradores viram o momento em que Negão foi abandonado na rua Barão de Monjardim pelo ocupante de um carro, no início de 2019.

"Os moradores contam que ele foi abandonado próximo à fonte, na entrada do Parque Gruta da Onça. Ali ele ficou, como se realmente fosse a casa dele. Ele foi alimentado pelos moradores da região, recebeu banho, e com isso foi pegando afinidade com todo mundo, nos vendo como seus donos. Tanto que era comum ele pular em cima dos moradores que chegavam do trabalho para dar carinho. Às vezes ele nos acompanhava até o ponto de ônibus pela manhã ou até a porta de casa quando chegávamos de madrugada", contou.

Uma moradora da rua chegou a tentar adotar o Negão, mas ele não se adaptou à nova casa, que já tinha um cãozinho. Ele retornou para a rua, mas continuou recebendo o carinho e cuidados de moradores e comerciantes. Enquanto não estava na Barão de Monjardim, Negão gostava de ir na praça Getúlio Vargas, ainda no Centro. No local, há um espaço para convivência dos animais domésticos, o "pracão", onde ele encontrava outros pets para brincar.

Crédito: Requieri Tozzi

"Eu fazia trilhas na Gruta e reparei o Negão por lá. Depois comecei a reparar que ele ia sozinho até a Praça Getúlio Vargas brincar com outros cachorros, onde eu também levava minha cadelinha, a Vita. O mais incrível é que ele sempre atravessava na faixa de pedestres (risos). Quando ele chegava na praça, eu oferecia comida, mas muitas vezes ele não aceitava porque já tinha recebido alimentação suficiente dos moradores da Barão (risos). Ele é muito carinhoso e carismático, todo mundo gosta dele. A Vita mesmo se apaixonou. Eles são muito amigos", contou a fotógrafa Requieri Tozzi, de 23 anos.

POPULARIDADE APÓS FOTO

Uma prova de que o Negão realmente passou a ser querido por todos é que não só os moradores cuidavam dele, mas os comerciantes também. Nos dias de calor exaustivo era comum que o pet fosse até as lojas da Avenida Princesa Isabel, também na Capital, para curtir o ar-condicionado. Os lojistas e seguranças não só deixavam que o cãozinho se refrescasse, como também davam alimentação e água.

Negão se refrescando dentro de loja no Centro de Vitória Crédito: Aline Carao

E foi justamente em um desses dias de calor, que Negão foi flagrado por um leitor do Gazeta Online. No dia 25 de fevereiro o internauta Gilson Barcelos fotografou o cachorrinho na porta de uma loja de roupas para se refrescar. A imagem foi compartilhada do "Cena da Cidade", tornando o Negão ainda mais popular. Desde então, a vida dele mudou completamente.

"Apesar dele ser de porte grande, é extremamente dócil e até então a gente nunca tinha o visto latir. De uns tempos pra cá, ele passou a latir quando via outro cachorro ou alguém estranho, incomodando algumas pessoas da região. Começamos a ouvir comentários de que dariam um jeito de tirá-lo dali. Foi quando percebemos que precisávamos agir rápido. Uma clínica veterinária ficou sensibilizada ao ver a foto e ouvir a história do Negão e ofereceu castração gratuita para ele", lembra Vanessa Canedo.

Crédito: Requieri Tozzi

A castração será feita pelo veterinário Eduardo Almeida, da Vet Medical Center, na Praia do Canto. Além da cirurgia, a clínica prontificou-se a doar também toda a bateria de exames do pré-cirúrgico, que começa na próxima quinta-feira (24). Além do Eduardo, outras pessoas ficaram sensibilizadas ao verem a foto.

"A gente até começou a fazer uma vaquinha, mas como ele ganhou a cirurgia, vamos usar esse dinheiro para remédios e tratamentos após o procedimento. A foto publicada tornou o Negão popular e não foi difícil conseguir um dono para ele. Um morador da rua Sete, também no Centro, mostrou interesse em adotar. Como ele já tem uma cadela, a Alice, que ainda não é castrada, decidimos fazer a adaptação aos poucos. Mas o Negão não podia esperar muito, então o levei para minha casa temporariamente, pois ele já conhece a minha cachorrinha e eles são amigos. Enquanto isso, o levo na casa do novo dono para passar algumas horas e se acostumar com a nova família", comemorou Requieri Tozzi.

Crédito: Requieri Tozzi

Mas os moradores da rua Barão de Monjardim e imediações não precisam ficar tristes com a saída do Negão da região. A Requieri Tozzi conta que como ele vai continuar no Centro, morando em uma casa na Rua Sete, todo mundo que ajudou até hoje vai poder vê-lo com frequência quando desejar. Os fãs do Negão agradecem!