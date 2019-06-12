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Interdição parcial

BR 101: trânsito parcialmente interditado para remoção de pedra de granito

A retirada da pedra no quilômetro 246 começou por volta das 15h10; o trânsito ficou parcialmente interditado sentido Serra x Vitória e foi totalmente liberado por volta das 15h54

Publicado em 12 de Junho de 2019 às 18:38

Publicado em 

12 jun 2019 às 18:38
Bloco de granito que estava em caminhão envolvido em acidente na Serra Crédito: Iara Diniz
O trecho do grave acidente que matou três pessoas da mesma família na noite de segunda-feira (10), na BR 101, na Serra, ficou parcialmente interditado para a remoção das pedras de granito que eram transportadas pela uma carreta no momento da colisão.
Pelo Twitter, a Eco101, concessionária que administra a rodovia, informou que a empresa responsável pela carga de granito iniciou a retirada da pedra no quilômetro 246 por volta das 15h10. O serviço foi finalizado cerca de 40 minutos depois, por volta das 15h54.
O QUE DIZ O DELEGADO
> COBERTURA COMPLETA | O que se sabe até agora sobre acidente com mortes na BR 101
A Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES) informou que dois guinchos estiveram no local para retirada da pedra e que logo ela será pesada pela balança da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) na Serra. 
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