Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Quilômetro 302

BR 101: novo viaduto em Viana é liberado

O viaduto possui 40 metros de comprimento e calçadas para pedestres em toda extensão; estrutura faz parte do cronograma de aplicação da rodovia
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

31 jul 2019 às 20:45

Publicado em 31 de Julho de 2019 às 20:45

Trecho foi liberado nesta quarta-feira (31) Crédito: Divulgação | Eco101
Foi liberado nesta quarta-feira (31) o tráfego no viaduto localizado no quilômetro 302 da BR 101, na altura do bairro Universal em Viana. A nova estrutura faz parte do cronograma de ampliação da rodovia e tem a proposta de melhorar a fluidez no tráfego do local, tornando a viagem dos motoristas mais rápida. O viaduto possui 40 metros de comprimento e calçadas para pedestres em toda extensão. 
De acordo com o gerente de engenharia da Eco101, Rodrigo Rodrigues, o tráfego de veículos já está liberado no local e, nesta quinta-feira (1), equipes devem começar os trabalhos para fechamento do cruzamento localizado no quilômetro 301,4.
> Justiça mantém suspenso reajuste do pedágio da BR 101
"A eliminação do cruzamento em nível vai aumentar a segurança dos usuários que trafegam pela rodovia. Motoristas que seguem no sentido Serra e desejam retornar para o sentido sul, em direção a Guarapari, ou vice-versa, vão realizar a manobra pelo novo viaduto, de forma mais rápida e segura”, explicou. 
 
Ainda segundo Rodrigues, o retorno existente próximo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) também vai ser fechado. “Além de aumentar a segurança, o fechamento do retorno vai melhorar a circulação de veículos no trevo de acesso à BR 262, onde estamos construindo outro viaduto no quilômetro 305”, ressaltou.
VIADUTOS
Além deste, estão em construção cinco viadutos na BR 101 – sendo outros três também em Viana e dois em Guarapari. As obras fazem parte do cronograma de ampliação e duplicação da BR 101.
Nos últimos dias 25 e 29 de julho, a concessionária realizou o içamento de vigas dos viadutos de Vila Bethânia, em Viana, e Amarelos, em Guarapari, respectivamente.
Além do içamento de vigas, nas demais obras as equipes atuam em serviços de contenções, obra de fundação, finalização do corpo de aterro, pavimentação, sinalização horizontal e vertical, e instalação de dispositivos de segurança.
Quatro viadutos em Viana
- km 298 e 298,5 (próximos aos bairros Marcílio de Noronha e Vila Bethânia);
- km 302 (na altura do bairro Universal);
- km 305 (no entroncamento da BR-101 com a BR 262, após o posto da Polícia Rodoviária Federal).
Dois viadutos em Guarapari
- km 321 (em Amarelos);
- km 335 (na altura do trevo da entrada para a cidade).
DUPLICAÇÃO VIANA X GUARAPARI
As obras de ampliação da rodovia entre Viana e Guarapari tiveram início em maio de 2018 e têm previsão de conclusão em dezembro de 2019. Com 30 quilômetros de extensão e investimentos de R$ 115 milhões, a duplicação ocorre a partir do trevo com a BR 262, próximo ao posto da PRF. Todo o trecho contará com duas faixas de rolamento para cada sentido, separadas por canteiro central ou barreira de segurança de concreto.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BR 101 espírito santo veículos Viana
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cais das Artes fecha sem aviso prévio para manutenção neste sábado (11)
Com curadoria de Ailton Krenak, exposição “Você Já Escutou a Terra?” tem experiência imersiva
Sucesso na COP 30, exposição chega ao ES com entrada gratuita
Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 13 a 19 de abril de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados