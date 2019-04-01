BR 101 interditada para detonação de rochas em Viana

A BR 101 será novamente interditada nesta quarta-feira (03) no quilômetro 306,8 - entre o Posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o posto de combustíveis 13 de Maio II -, em Viana, para detonação de rochas. O serviço terá início às 11h e a previsão é de que o trecho seja liberado em até uma hora e meia. A medida faz parte do conjunto de obras de duplicação da via entre os municípios de Viana e Guarapari.
A Eco101, concessionária que administra a rodovia, informou que o bloqueio é necessária para garantir a segurança dos motoristas que trafegam pelo local e orienta que a sinalização deve ser respeitada. Em casos de chuva, a detonação será cancelada e reprogramada.