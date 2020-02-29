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Folia não acabou

Blocos de carnaval garantem mais diversão neste final de semana

Para quem ainda está com gostinho de quero mais, o sábado e o domingo são de festa pelas ruas de Vitória

Publicado em 29 de Fevereiro de 2020 às 10:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 fev 2020 às 10:22
Bloco Kustelão realizado em Jardim Camburi, em Vitória, em 2019 Crédito: Reprodução|Facebook Bloco Kustelão
A turma que considera quatro dias de carnaval pouco tempo para curtir, pode aproveitar o final de semana para se despedir da folia. Blocos de rua vão garantir a diversão neste sábado (29) e domingo (1º), em Vitória. 
O tradicional Kustelão desfila neste sábado, em Jardim Camburi, a partir das 15 horas, e, no mesmo horário, o Esquerda Festiva arrasta os foliões pelo centro da Capital. No domingo, outros dois blocos - Prakabá e Te Pego Lá Fora - vão comandar a festa nos bairros.

CONFIRA

  • KUSTELÃO
  • Bairro: Jardim Camburi
  • Data: Sábado (29 de fevereiro)
  • Horário: Das 15 às 18h30
  • Trajeto: Avenida Norte Sul, do kartódromo até a praia
  • ESQUERDA FESTIVA
  • Bairro: Centro
  • Data: Sábado (29 de fevereiro)
  • Horário: Das 15 às 19h
  • Trajeto: Ruas Coutinho Mascarenhas,  Professor Azambuja e Gama Rosa. Encerramento na Praça Ubaldo Ramalhete
Bloco Esquerda Festiva realizado no Centro de Vitória Crédito: Reprodução|Bloco Esquerda Festiva
  • PRAKABÁ
  • Bairro: Centro
  • Data: Domingo (1º de março)
  • Horário: Das 15 às 19h
  • Trajeto: Ruas Maria Saraiva, Sete,  Coronel Monjardim, Professor Baltazar, Gama Rosa, ida e volta, chegando à escadaria da Piedade
  • TE PEGO LÁ FORA
  • Bairro: Jardim Camburi
  • Data: Domingo (1º de março)
  • Horário: Das 15 às 19h
  • Trajeto: Avenida Ranulpho Barbosa dos Santos, trecho entre as Ruas Carlos Delgado Guerra Pinto e Paschoal Dalmaestro
* O bloco Chicletinho desfilaria neste sábado em Santo Antônio, mas foi cancelado pelos organizadores.

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