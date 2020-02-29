Blocos de carnaval garantem mais diversão neste final de semana

A turma que considera quatro dias de carnaval pouco tempo para curtir, pode aproveitar o final de semana para se despedir da folia. Blocos de rua vão garantir a diversão neste sábado (29) e domingo (1º), em Vitória.
O tradicional Kustelão desfila neste sábado, em Jardim Camburi, a partir das 15 horas, e, no mesmo horário, o Esquerda Festiva arrasta os foliões pelo centro da Capital. No domingo, outros dois blocos - Prakabá e Te Pego Lá Fora - vão comandar a festa nos bairros.
CONFIRA
- KUSTELÃO
- Bairro: Jardim Camburi
- Data: Sábado (29 de fevereiro)
- Horário: Das 15 às 18h30
- Trajeto: Avenida Norte Sul, do kartódromo até a praia
- ESQUERDA FESTIVA
- Bairro: Centro
- Data: Sábado (29 de fevereiro)
- Horário: Das 15 às 19h
- Trajeto: Ruas Coutinho Mascarenhas, Professor Azambuja e Gama Rosa. Encerramento na Praça Ubaldo Ramalhete
- PRAKABÁ
- Bairro: Centro
- Data: Domingo (1º de março)
- Horário: Das 15 às 19h
- Trajeto: Ruas Maria Saraiva, Sete, Coronel Monjardim, Professor Baltazar, Gama Rosa, ida e volta, chegando à escadaria da Piedade
- TE PEGO LÁ FORA
- Bairro: Jardim Camburi
- Data: Domingo (1º de março)
- Horário: Das 15 às 19h
- Trajeto: Avenida Ranulpho Barbosa dos Santos, trecho entre as Ruas Carlos Delgado Guerra Pinto e Paschoal Dalmaestro
* O bloco Chicletinho desfilaria neste sábado em Santo Antônio, mas foi cancelado pelos organizadores.