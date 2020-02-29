Blocos de carnaval garantem mais diversão neste final de semana

Bloco Kustelão realizado em Jardim Camburi, em Vitória, em 2019 Crédito: Reprodução|Facebook Bloco Kustelão

A turma que considera quatro dias de carnaval pouco tempo para curtir, pode aproveitar o final de semana para se despedir da folia. Blocos de rua vão garantir a diversão neste sábado (29) e domingo (1º), em Vitória.

O tradicional Kustelão desfila neste sábado, em Jardim Camburi, a partir das 15 horas, e, no mesmo horário, o Esquerda Festiva arrasta os foliões pelo centro da Capital. No domingo, outros dois blocos - Prakabá e Te Pego Lá Fora - vão comandar a festa nos bairros.

CONFIRA

KUSTELÃO

Bairro : Jardim Camburi

: Jardim Camburi Data : Sábado (29 de fevereiro)

: Sábado (29 de fevereiro) Horário : Das 15 às 18h30

: Das 15 às 18h30 Trajeto: Avenida Norte Sul, do kartódromo até a praia

ESQUERDA FESTIVA

Bairro : Centro

: Centro Data : Sábado (29 de fevereiro)

: Sábado (29 de fevereiro) Horário : Das 15 às 19h

: Das 15 às 19h Trajeto: Ruas Coutinho Mascarenhas, Professor Azambuja e Gama Rosa. Encerramento na Praça Ubaldo Ramalhete

Bloco Esquerda Festiva realizado no Centro de Vitória Crédito: Reprodução|Bloco Esquerda Festiva

PRAKABÁ

Bairro : Centro

: Centro Data : Domingo (1º de março)

: Domingo (1º de março) Horário : Das 15 às 19h

: Das 15 às 19h Trajeto: Ruas Maria Saraiva, Sete, Coronel Monjardim, Professor Baltazar, Gama Rosa, ida e volta, chegando à escadaria da Piedade

TE PEGO LÁ FORA

Bairro : Jardim Camburi

: Jardim Camburi Data : Domingo (1º de março)

: Domingo (1º de março) Horário : Das 15 às 19h

: Das 15 às 19h Trajeto: Avenida Ranulpho Barbosa dos Santos, trecho entre as Ruas Carlos Delgado Guerra Pinto e Paschoal Dalmaestro