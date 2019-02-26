Folia

Bloco do Silva de graça em Vitória

Cantor vai se apresentar no Centro, no sábado de carnaval

Publicado em 26 de Fevereiro de 2019 às 01:42

O cantor Silva se apresenta na Praça Costa Pereira Crédito: Reprodução/Instagram @silva
Na teoria, a folia começa no próximo fim de semana porém, na prática, já tem bloco nas ruas fazendo a festa até o feriadão. Mas para quem está à espera do carnaval oficial tem novidade: o cantor Silva se apresenta de graça no sábado, no Centro de Vitória, com o Bloco do Silva.
Silva terá como palco para seu bloco a Praça Costa Pereira, a partir das 20h. No repertório, sucessos de 1990 de Daniela Mercury e do Cheio de Amor, entre outros.
TERCEIRA IDADE
Integrantes do bloco Véia é a Mãe, que tem como público-alvo idosos, desfilam hoje no calçadão de Camburi Crédito: Fernando Madeira
 
Enquanto isso, quem sai pelo calçadão de Camburi hoje é Véia é a Mãe, às 16h, cujo público-alvo são os idosos que participam dos Centros de Convivência da Terceira Idade de Vitória, além de dois do pessoal do Núcleos de Serviços da Pessoa Idosa e dos 30 grupos da terceira idade da Capital.
Uma das participantes é a aposentada Josefa Edilma Vieira, 64 anos. Ela diz que sempre gostou de carnaval e viu no bloco a oportunidade de continuar curtindo.
“O nome do bloco é ótimo, porque não podemos nos sentir velhos. A nossa fase não é para ficarmos em casa sentindo dor nem sofrendo de solidão”, afirma.
PROGRAMAÇÃO
Vitória
Véia é a Mãe
Quando: terça (26), às 16h
Onde: Avenida Dante Michelini. Saída: SOE de Jardim da Penha
Pela Donas do Centro
Quando: quarta (27), 16h
Onde: Rua Sete, Centro de Vitória
Bloquete – Nós, Eva e Adão
Quando: quinta-feira, das 14 às 19h
Onde: Praça Ubaldo Ramalhete, Centro
Bloco do Bairro Goiabeiras
Quando: sábado, 13h
Onde: Praça Três de Maio, Goiabeiras
Bloco Bleque
Quando: Sábado, às 15h
Onde: saída na Jerônimo Monteiro em frente aos Correios, Centro
Regionalzinho
Quando: sábado, às 15h
Onde: Parque Moscoso, Avenida Cleto Nunes, Centro
Bloco da Oficina
Quando: sábado, às 13h
Onde: Rua Filomeno Ribeiro, Centro
Afro Kizomba
Quando: sábado, às 13h
Onde: Em frente ao Mucane, Centro
Bloco do Silva
Quando: sábado, às 20h
Onde: Praça Costa Pereira, Centro de Vitória
Tô Baby
Quando: domingo, 16h
Onde: Praça Nilze Mendes, Jardim Camburi
Regional da Nair
Quando: domingo, a partir de 9h
Onde: Avenida Jerônimo Monteiro, Praça Oito, Centro
Puta Bloco
Quando: domingo, 15h
Onde: Praça Oito, Avenida Jerônimo Monteiro, Centro
Vai Que Gama
Quando: segunda, 15h
Onde: Casa de Bamba, Rua Gama Rosa, Centro
Filhos de Xande
Quando: segunda, 15h
Onde: Praça Getúlio Vargas, Centro
Bloco dos Chifrudos
Quando: segunda, 16h
Onde: Fafi, Avenida Jerônimo Monteiro, Centro
Bekoo das Pretas
Quando: segunda, 8h
Onde: Beira-Mar, a partir do Armazém 5
BatuQdellas
Quando: segunda, 14h
Onde: Rua Maria Saraiva (Bar da Zilda), Centro
Piranha vs Machões
Quando: terça que vem, às 13h
Onde: Rua Professora Odila Simões, bairro Jabour
Vira Bloco
Quando: terça (5),13h
Onde: Praça Oito, Avenida Jerônimo Monteiro
Amigos da Onça
Quando: Terça (5), 15h
Onde: saída do bloco em frente da Bica da Capixaba, na Rua Barão de Monjardim, Centro
Serra
 
Expumar
Quando: sábado, às 12h
Onde: Vila de Manguinhos
Ratazanas
Quando: de sábado a terça que vem, às 18h
Onde: Parquinho no Centro de Jacaraípe
Bloco Adrenalina
Quando: sexta, 19h
Onde: Jacaraípe
Mocidade Serrana
Quando: sexta, a partir das 18h
Onde: José de Anchieta
Bloco Alegria
Quando: domingo, a partir das 18h
Onde: Barcelona
As Moças de Serra Dourada
Quando: de sábado a terça que vem, às 18h
Onde: Serra Dourada III
Bloco Camundongo
Quando: sábado e segunda, a partir das 14h
Onde: Jacaraípe
Bloco Pega no Badalo
Quando: domingo a terça que vem, 16h
Onde: Feu Rosa
Bloco Leva Noiz
Quando: domingo, a partir das 13h
Onde: Nova Almeida
Acadêmicos de Continental
Quando: domingo, a partir das 19h30
Onde: Cidade Continental
Bloco Carapirinha
Quando: sábado a terça que vem, a partir das 19h
Onde: Carapebus
Bloco Carretinha
Quando: sábado a terça que vem, a partir das 16h
Onde: Balneário de Carapebus
Jegue Folia e Galo da Praia
Quando: sábado a terça que vem, a partir das 16h
Onde: Bicanga
Bloco Carnaval
de Nova Almeida
Quando: sábado a terça que vem, a partir das 16h
Onde: Nova Almeida
Bloco de Carnaval de Manguinhos
Quando: sábado a terça que vem. Horário não definido
Onde: Manguinhos
Carapina Fest
Quando: 9 de março, a partir das 13h
Onde: Carapina
Vila Velha
 
Baile a Fantasia
Quando: sexta, às 22h
Onde: Porto do Rio, no Cais da Barra, na Avenida Ana Penha Barcelos, Barra do Jucu.
Saco Roxo
Quando: domingo e terça que vem, às 15h30
Onde: Rua Itapemirim, Praia de Itaparica.
Independentes do Balneário
Quando: domingo a terça que vem, às 18h
Onde: Avenida Sâmara, Balneário de Ponta da Fruta.
Canelinhas
Quando: segunda-feira, às 10h
Onde: Praça Agenor Moreira, Itapoã.
Bloco Grande Cobilândia
Quando: domingo e terça que vem, a partir das 18h
Onde: concentração na rotatória em frente ao Irmãos Bike, em Rio Marinho
Cariacica
 
Siri na Lata
Quando: terça (26), às 15h
Onde: Rua José Manoel da Silva, Vera Cruz.

