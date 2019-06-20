Bilhete Único: Vitória e Vila Velha começam validação em julho

Validação dos cartões será feita nos coletivos de Vitória e Vila Velha Crédito: Divulgação | GVBus

Os ônibus municipais de Vitória Vila Velha serão integrados ao sistema Transcol . Os coletivos estão recebendo novos equipamentos de bilhetagem eletrônica, para que, com o mesmo cartão, usuários consigam utilizar tanto os ônibus dos municípios quanto as linhas do transporte metropolitano. O processo faz parte da segunda etapa da implantação do Bilhete Único , que visa essa integração.

A primeira fase foi a implantação dos mesmos equipamentos no sistema Transcol. De acordo com o secretário estadual de Transportes e Obras Públicas , Fábio Damasceno, cerca de 60% dos equipamentos já foram instalados nos coletivos municipais. Após a implantação de todos os aparelhos, os usuários deverão validar os cartões das duas cidades.

“Agora a gente tem que esperar concluir, em meados de julho, para começar a fazer a migração dos cartões. As pessoas que utilizam somente o sistema de Vitória e o de Vila Velha migrarão para o sistema novo, em um prazo de 30 dias. A partir daí, faremos testes no sistema e ele estará apto a aceitar tanto Vitória, Vila Velha e Transcol”, explicou.

Uso de dois validadores

O processo de reconfiguração dos cartões será o mesmo que ocorreu no sistema Transcol durante o mês de maio. O cartão deverá ser apresentado nos dois validadores. Primeiramente, no validador atual (azul). Após o sinal sonoro, o passageiro deverá apresentar no validador novo (vermelho), até aparecer a mensagem “catraca liberada”. Esse procedimento deverá ser feito todas as vezes que o passageiro embarcar no coletivo. Assim, não será necessária a substituição dos bilhetes atuais.

Segundo Damasceno, após a migração, qualquer um dos cartões serão aceitos nas linhas municipais e no Transcol.

“Então se a pessoa tem o cartão de Vila Velha ou Vitória, poderá usar Transcol, e quem tem o cartão do Transcol vai poder usar Vitória e Vila Velha. Além disso, quem tem o cartão de Vitória, poderá usar Vila Velha e vice-versa, todos os cartões vão funcionar no sistema todo”, disse.

Novos validadores Crédito: Divulgação | GVBus

Sistema de ônibus fortalecido

O prefeito de Vila Velha, Max Filho, disse que este é um passo importante para a melhora da mobilidade urbana da população. “Nós queremos que, a partir de agora, não tenha passageiro estadual ou municipal. Queremos que o cidadão tenha sua mobilidade reconhecida”.

Já a secretária de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Ana Elisa Nahas, o novo sistema vai ganhar maior robustez.

“Isso já é uma vantagem para o usuário. Com o bilhete dele, vai poder pegar qualquer coletivo. Isso dá uma maior robustez ao sistema. Uma vez que hoje você tem linhas que confrontam e concorrem, então você vai ter uma otimização desse sistema e continuar atendendo todas as linhas que a gente tem hoje”.