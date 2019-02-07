Criança nasceu com a ajuda de três funcionários da Eco101 Crédito: Divulgação

Uma criança nasceu dentro de uma ambulância da concessionária Eco101, na tarde desta quarta-feira (06), na Rodovia do Contorno, em Cariacica . Os pais estavam a caminho do Hospital São João Batista, no mesmo município, quando perceberam que não daria tempo de chegar ao local.

De acordo com o técnico de enfermagem Jair Fagundes, que prestou atendimento, a família estava a caminho do hospital, quando a mãe, Romana Dantas Jorge, de 27 anos, entrou em trabalho de parto, por volta de 16 horas.

Your browser does not support the audio element. Bebê nasce dentro de ambulância na Rodovia do Contorno, em Cariacica

O marido, Peterson Jorge, que dirigia o veículo, viu que não daria tempo de chegar ao Hospital São João Batista e então parou no Serviço de Atendimento ao Usuário da Eco101 de Cariacica. O pequeno Anthony nasceu ali mesmo. “Eles chegaram e prontamente atendemos a Romana, que estava tendo contrações de três em três minutos. Quando a colocamos na ambulância, cerca de dois minutos depois, o bebê nasceu”, contou Jair.

Outros dois funcionários da concessionária ajudaram no momento do parto. O pai de Anthony acredita que o momento será inesquecível para a família. “O parto foi um sucesso. Nós ficamos muito emocionados, pois foi muito inusitado e o primeiro parto realizado na nossa ambulância. Foi uma experiência inesquecível. A Romana estava bem ansiosa, mas tudo ocorreu muito bem”, ressaltou Peterson.