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"Inesquecível"

Bebê nasce dentro de ambulância na Rodovia do Contorno, em Cariacica

Os pais estavam a caminho do Hospital São João Batista, no mesmo município, quando perceberam que não daria tempo de chegar ao local e pediram ajuda no posto da Eco101

Publicado em 

07 fev 2019 às 11:43

Publicado em 07 de Fevereiro de 2019 às 11:43

Criança nasceu com a ajuda de três funcionários da Eco101 Crédito: Divulgação
Uma criança nasceu dentro de uma ambulância da concessionária Eco101, na tarde desta quarta-feira (06), na Rodovia do Contorno, em Cariacica. Os pais estavam a caminho do Hospital São João Batista, no mesmo município, quando perceberam que não daria tempo de chegar ao local.
De acordo com o técnico de enfermagem Jair Fagundes, que prestou atendimento, a família estava a caminho do hospital, quando a mãe, Romana Dantas Jorge, de 27 anos, entrou em trabalho de parto, por volta de 16 horas.
Bebê nasce dentro de ambulância na Rodovia do Contorno, em Cariacica
O marido, Peterson Jorge, que dirigia o veículo, viu que não daria tempo de chegar ao Hospital São João Batista e então parou no Serviço de Atendimento ao Usuário da Eco101 de Cariacica. O pequeno Anthony nasceu ali mesmo. “Eles chegaram e prontamente atendemos a Romana, que estava tendo contrações de três em três minutos. Quando a colocamos na ambulância, cerca de dois minutos depois, o bebê nasceu”, contou Jair.
Outros dois funcionários da concessionária ajudaram no momento do parto. O pai de Anthony acredita que o momento será inesquecível para a família. “O parto foi um sucesso. Nós ficamos muito emocionados, pois foi muito inusitado e o primeiro parto realizado na nossa ambulância. Foi uma experiência inesquecível. A Romana estava bem ansiosa, mas tudo ocorreu muito bem”, ressaltou Peterson.
Após o parto, Romana e Anthony foram encaminhados para o Hospital São João Batista, em Cariacica. Segundo a Eco101, eles passam bem e seguem em observação no hospital.

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