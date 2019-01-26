Batida em trecho de obras na BR 262 dá nó no trânsito de Viana

Carro de passeio e caminhão bateram e causaram interdição em parte da pista da BR 262, em Viana, próximo ao posto da PRF que há no local; acidente não deixou feridos Crédito: Ygor Amorim

O trânsito para quem segue pela BR 262 próximo ao trevo da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Viana, está lento. É que no início da tarde deste sábado (26) um carro de passeio e uma carreta bateram e deixaram parte da pista interditada.

O local do acidente é um trecho da rodovia em que a pintura do asfalto está sendo retocada.

Crédito: Ygor Amorim

De acordo com a PRF, ninguém ficou ferido e, por esse motivo, a equipe da polícia não foi ao local fazer atendimento. A polícia também não sabe a dinâmica do acidente e só garante que o acidente não foi grave.

Segundo informações de testemunhas que passaram pelo local, o trânsito está lento nos dois sentidos, mas ainda pior no sentido Vitória.