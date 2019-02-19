Barracões a todo vapor na reta final

Nesses quatro dias que antecedem os desfiles do Grupo Especial do Carnaval de Vitória, os barracões das escolas de samba estão a todo vapor. A GAZETA acompanhou os ajustes finais e, partir de hoje, publica uma série de reportagens sobre as sete escolas a desfilarem no próximo sábado.

Todos os anos, para dar conta de produzir as mais de mil fantasias que fazem parte do desfile da Imperatriz do Forte a casa do carnavalesco Alex Santiago vira um ateliê.

Neste ano, a agremiação do Forte São João, em Vitória, canta o enredo “Navegando nas correntezas da história, a Imperatriz vem vestida de azul”. Como o nome sugere, a água virou samba. Para dar vida e cor à música, Alex passou dois meses pensando nas fantasias e em cada detalhe.

“Primeiro, coloco no papel aquilo que vou levar para avenida. Depois de pronto, vou mudando uma coisa ou outra. Mudo quantas vezes forem necessárias até que fique perfeito”, diz Alex sobre seu processo de criação e produção.

O planejamento de desenhar uma fantasia e depois tirá-la do papel passa, também, por pensar na equipe que vai executá-la. E isso, segundo Alex, é o diferencial da Imperatriz. No centro de produção dos adereços, a equipe é unida, entrosada e se conhece há anos.

“Enquanto vou desenhando, penso no que a equipe vai conseguir fazer e o que é demais. Desta forma, o trabalho fica otimizado e flui melhor”, justifica.

A Imperatriz é a primeira a desfilar no próximo sábado e, nessa reta final, restam poucos ajustes a serem feitos. Mais uma vez, a organização da escola, na visão de Alex, fez a diferença.

Barracão da Imperatriz do Forte Crédito: Vitor Jubini

“Estamos bem organizados, temos alas com passos bem marcados. Acredito que isso seja o nosso diferencial frente às outras escolas”, aposta.

Para entrar na briga pelo título, a agremiação adiantou os trabalhos e a produção das fantasias ainda em novembro. O comum é isso acontecer em janeiro. Em 2018, a escola desfilou pelo Grupo A, foi campeã e conseguiu subir para o Grupo Especial. Agora, quer continuar na elite do Carnaval de Vitória.

IMPERATRIZ DO FORTE

Cores: verde e rosa

Comunidade: Forte São João, Vitória

Fundação: 1972

Presidente: Gilson Barcelos

Carnavalesco: Alex Santiago (na foto)

Componetes: 1.400

Alas: 22

Tripé: 1

Carros alegóricos: 3

Rainha de bateria: Lais Casarini

Enredo: “Navegando nas correntezas da História, a Imperatriz vem vestida de azul”