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Neste domingo

Bairros na Grande Vitória são afetados por piques de energia

Segundo informações de internautas do Gazeta Online, interrupção aconteceu após o meio dia deste domingo (24)
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

24 fev 2019 às 21:43

Publicado em 24 de Fevereiro de 2019 às 21:43

Mais de 40 mil famílias capixabas podem ser beneficiadas com desconto na energia Crédito: Reprodução/Pixabay
A falta de energia na Grande Vitória deixou diversos moradores incomodados na tarde deste domingo (24). Segundo internautas do Gazeta Online, as interrupções aconteceram a partir do meio dia nos bairros São Geraldo e São Conrado, em Cariacica, e no Centro e em Estrelinha, Vitória.
O morador Augusto Inácio mora na rua Aparecida, em São Geraldo, e informou que as interrupções aconteceram de cinco e cinco minutos. Ele ficou preocupado com possíveis danos a seus aparelhos domésticos. No bairro Estrelinha, moradores relataram interrupções na avenida Serafim Derenzi.
Procurada pela reportagem a EDP informou que, no início da tarde deste domingo (24), foi registrada uma interrupção que afetou o fornecimento de energia em parte dos bairros São Geraldo e São Conrado, em Cariacica, e algumas ruas do Centro de Vitória.
A distribuidora ressaltou que ainda no início da tarde o sistema foi restabelecido e que a causa está sendo apurada. 
 

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