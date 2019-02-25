Bairros na Grande Vitória são afetados por piques de energia

Mais de 40 mil famílias capixabas podem ser beneficiadas com desconto na energia Crédito: Reprodução/Pixabay

A falta de energia na Grande Vitória deixou diversos moradores incomodados na tarde deste domingo (24). Segundo internautas do Gazeta Online, as interrupções aconteceram a partir do meio dia nos bairros São Geraldo e São Conrado, em Cariacica, e no Centro e em Estrelinha, Vitória.

O morador Augusto Inácio mora na rua Aparecida, em São Geraldo, e informou que as interrupções aconteceram de cinco e cinco minutos. Ele ficou preocupado com possíveis danos a seus aparelhos domésticos. No bairro Estrelinha, moradores relataram interrupções na avenida Serafim Derenzi.

Procurada pela reportagem a EDP informou que, no início da tarde deste domingo (24), foi registrada uma interrupção que afetou o fornecimento de energia em parte dos bairros São Geraldo e São Conrado, em Cariacica, e algumas ruas do Centro de Vitória.

A distribuidora ressaltou que ainda no início da tarde o sistema foi restabelecido e que a causa está sendo apurada.