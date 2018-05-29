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Domingos Martins

Avicultores conseguem impedir sacrifício de 30 mil pintinhos no ES

Em entrevista ao Gazeta Online, o avicultor Ronaldo Sales dos Santos disse que uma granja, que ainda tem ração, vai receber as aves

Publicado em 29 de Maio de 2018 às 18:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2018 às 18:41
Avicultores do município de Domingos Martins encontraram uma saída: os pintinhos serão transportados por outra granja do Espírito Santo, que tem condições de armazená-los em melhor forma Crédito: Ronaldo Sales dos Santos
Produtores rurais e avicultores do município de Domingos Martins, na região serrana do Espírito Santo, conseguiram encontrar uma alternativa para não sacrificar cerca de 30 mil pintinhos por conta da greve dos caminhoneiros, que já acontece há nove dias em todo o país. Por conta dos pontos de manifestação, caminhões que buscariam rações para as aves, por exemplo, são impedidos de passar.
Em entrevista ao Gazeta Online, o avicultor Ronaldo Sales dos Santos, de Domingos Martins, contou que uma granja do Espírito Santo tinha espaço para receber essas 30 mil aves, e que então foi feito um acordo. "Nós vamos ceder os pintinhos para eles e depois eles fazem a reposição para a gente. Com isso, graças a Deus, conseguimos que os pintinhos não sejam sacrificados".
Ronaldo explicou que desde a semana passada, ele e outros colegas avicultores estão encontrando problemas por conta da greve. "Não tivemos saída do frango que deveria ser levado para o abate e, por isso, as granjas que receberiam os pintinhos não foram disponibilizadas", relatou.
Segundo o avicultor, nesta terça-feira (29), os avicultores receberão alguma matéria-prima, como milho e soja - que servem de alimentos para as aves, pelo Porto de Vitória e que isso já dá segurança para alojar os pintinhos. "Outro problema era alojar e não ter o que dar pra comer. Então, em princípio, o problema está começando a ser resolvido", explicou.
Em uma das fotos, que mostra os pintinhos preparados para a transferência, dá pra ver vários pedaços de laranja. Ronaldo explicou que, como normalmente esses pintinhos viajam, a laranja distrai, hidrata e alimenta.

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