Avicultores conseguem impedir sacrifício de 30 mil pintinhos no ES

Avicultores do município de Domingos Martins encontraram uma saída: os pintinhos serão transportados por outra granja do Espírito Santo, que tem condições de armazená-los em melhor forma Crédito: Ronaldo Sales dos Santos

Domingos Martins, na região serrana do Espírito Santo, conseguiram encontrar uma alternativa para não sacrificar cerca de 30 mil pintinhos por conta da greve dos caminhoneiros, que já acontece há nove dias em todo o país. Por conta dos pontos de manifestação, caminhões que buscariam rações para as aves, por exemplo, são impedidos de passar. Produtores rurais e avicultores do município de, na região serrana do, conseguiram encontrar uma alternativa para não sacrificar cerca de 30 mil pintinhos por conta da greve dos caminhoneiros, que já acontece há nove dias em todo o país. Por conta dos pontos de manifestação, caminhões que buscariam rações para as aves, por exemplo, são impedidos de passar.

Em entrevista ao Gazeta Online, o avicultor Ronaldo Sales dos Santos, de Domingos Martins, contou que uma granja do Espírito Santo tinha espaço para receber essas 30 mil aves, e que então foi feito um acordo. "Nós vamos ceder os pintinhos para eles e depois eles fazem a reposição para a gente. Com isso, graças a Deus, conseguimos que os pintinhos não sejam sacrificados".

Ronaldo explicou que desde a semana passada, ele e outros colegas avicultores estão encontrando problemas por conta da greve. "Não tivemos saída do frango que deveria ser levado para o abate e, por isso, as granjas que receberiam os pintinhos não foram disponibilizadas", relatou.

Vitória e que isso já dá segurança para alojar os pintinhos. "Outro problema era alojar e não ter o que dar pra comer. Então, em princípio, o problema está começando a ser resolvido", explicou. Segundo o avicultor, nesta terça-feira (29), os avicultores receberão alguma matéria-prima, como milho e soja - que servem de alimentos para as aves, pelo Porto dee que isso já dá segurança para alojar os pintinhos. "Outro problema era alojar e não ter o que dar pra comer. Então, em princípio, o problema está começando a ser resolvido", explicou.