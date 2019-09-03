Aventura: Família colombiana vai de Vitória a Bogotá de Kombi

Há três semanas, um casal de colombianos e seus dois filhos saíram de Kombi de Vitória, no Espírito Santo, com destino a Bogotá, na Colômbia. A viagem durará cerca de 4 meses e rodará mais de dez mil quilômetros, percorrendo 11 cidades em diferentes Estados e países. Eles já passaram por Macaé, Arraial do Cabo, Cabo Frio, no Litoral do Rio de Janeiro, e pela cidade carioca. Agora, eles estão em Ubatuba, no Litoral Paulista.
A ideia surgiu em fevereiro deste ano, logo após Andrés Alberto Ramírez, de 32 anos, terminar seu doutorado em engenharia elétrica na Universidade Federal do Espírito Santo. Ele e a esposa, a psicóloga Ximena Alexandra Duarte, de 29 anos, ficaram dois meses procurando uma Kombi, até que encontraram o veículo ideal em Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Estado. Mas a Kombi precisou passar por uma reforma e só ficou pronta cinco meses depois da compra.
Andrés veio para Vitória em janeiro de 2016, logo no início das suas aulas. Já a Ximena, que teve a filha no mesmo ano, conseguiu vir em junho com os dois filhos Pablo Ramirez Duarte, então com 2 anos e a Luciana Ramirez Duarte, com cinco meses. Em Vitória, eles conseguiam se manter por meio da bolsa de doutorado e também pelo aluguel da casa deles em Bogotá. Por aqui, eles moravam em um apartamento em Jardim da Penha e, as crianças, estudavam em uma creche da Prefeitura.
Porém, dois anos depois, ao terminar o doutorado, ficou difícil conseguir um emprego. "Andrés terminou seu estudo e não conseguiu um emprego, então falamos sobre muitas possibilidades e achamos melhor voltar para ficar perto de nossos pais", disse Ximena. Em Bogotá, ela trabalhava em um projeto social da prefeitura do município e Andrés como professor na Universidade Bosque.
KOMBI
A ideia de viajar de Kombi surgiu porque, para eles, era uma maneira mais feliz de deixar Vitória, já que eles não queriam ir embora.
"Achamos que voltar de Kombi daria mais alegria para as crianças e para nós, se voltássemos de avião chegaríamos muito rápid"
Para ela, a Kombi seria o único veículo que permitiria ter mais conforto, já que poderia ser adaptada e ter a sensação de que estavam em uma casa. Eles cozinham e dormem dentro dela. Ximena ainda destaca que a viagem não é tão fácil. Como as crianças são pequenas eles precisam parar várias vezes.
Eles já passaram pelo estado do Rio de Janeiro e estão no Litoral Paulista, ainda pretendem visitar as cidades de São Paulo, Curitiba e Foz do Iguaçu e os países Argentina , Chile, Peru e Equador antes de chegar na Colômbia. A família não conhecia os Estados por onde passaram e está encantada, principalmente pela beleza litorânea e pelas pessoas que são atenciosas e amáveis.
Ximena conta que durante estas três semanas conseguiu fazer várias amizades que serão mantidas para a vida toda. Ela afirma que não precisa de muito para aproveitar uma boa viagem. "Nosso amor pelo país cresce com cada quilômetro que percorremos".