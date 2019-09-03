Aventura: Família colombiana vai de Vitória a Bogotá de Kombi

"Achamos que voltar de Kombi daria mais alegria para as crianças e para nós, se voltássemos de avião chegaríamos muito rápid"

Para ela, a Kombi seria o único veículo que permitiria ter mais conforto, já que poderia ser adaptada e ter a sensação de que estavam em uma casa. Eles cozinham e dormem dentro dela. Ximena ainda destaca que a viagem não é tão fácil. Como as crianças são pequenas eles precisam parar várias vezes.